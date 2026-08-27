Избирком Новгородской области направил агитационный ролик «Яблока» в прокуратуру

Избирательная комиссия Новгородской области направила в прокуратуру агитационные материалы кандидата в Госдуму от «Яблока» Виктора Шалякина «России нужен мир!» для правовой оценки. Об этом сообщила пресс-служба новгородского отделения партии.

По данным «Яблока», избирком усмотрел в роликах признаки нарушения законодательства. Новгородский филиал ВГТРК и ОГАУ АИК приостановили показ видео- и аудиоматериалов господина Шалякина до получения ответов от прокуратуры и избирательной комиссии.

В партии заявили, что не понимают, какое нарушение может содержаться в агитации.

«Мы искренне не понимаем, как агитация за мир и свободу и жизнь без страха может быть противозаконной. Неужели призывы к миру в России теперь являются экстремизмом?»,— говорится в сообщении партии.

«Яблоко» также связало приостановку показа роликов с политической конкуренцией и утверждает, что власти опасаются поддержки партии в регионе. Окончательную оценку агитационным материалам должна дать прокуратура Новгородской области.

Карина Дроздецкая