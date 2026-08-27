В петербургских школах запретят пользоваться гаджетами на уроках

Во всех школах Санкт-Петербурга использование мобильных телефонов и других гаджетов во время уроков будет запрещено. Об этом сообщила глава городского комитета по образованию Наталия Путиловская на пресс-конференции ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В школах Петербурга введут обязательный запрет на использование телефонов на уроках

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ В школах Петербурга введут обязательный запрет на использование телефонов на уроках

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

При этом школы смогут самостоятельно определять порядок соблюдения запрета. В одних образовательных учреждениях ученики перед началом занятий оставляют телефоны в специальных ячейках, в других — хранят устройства в портфелях.

По словам госпожи Путиловской, соответствующее требование закреплено приказом Минпросвещения РФ, предусматривающим усиление мер дисциплины в образовательных учреждениях. Таким образом, запрет на использование мобильных устройств во время учебного процесса действует на федеральном уровне.

Ограничение не распространяется на случаи, связанные с экстренными и чрезвычайными ситуациями.

Матвей Николаев