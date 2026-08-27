«Лица, о которых не слышали и не вспоминали»

«Единая Россия» утвердила предвыборную программу, с которой пойдет на выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Перед партийцами выступил губернатор Александр Беглов. Слушать других спикеров конференции градоначальник не стал и уехал в «Корабелку». Там его ждали помощник президента Николай Патрушев и министр Валерий Фальков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оставаться до конца мероприятия губернатор Беглов не стал, заявив собравшимся, что в Петербург прибыли коллеги из Москвы

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Оставаться до конца мероприятия губернатор Беглов не стал, заявив собравшимся, что в Петербург прибыли коллеги из Москвы

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По сложившийся в последние годы традиции все крупные партийные мероприятия «Единой России» в Санкт-Петербурге проходят в комплексе «Россия — Моя история». Днем 27 августа партийцы собрались здесь, чтобы утвердить программу, с которой ЕР пойдет на выборы в Законодательное собрание Петербурга. Как всегда, на мероприятии собрались руководители органов государственной власти, депутаты городского парламента и Государственной думы, а также главы муниципальных образований. Выступать с речью первыми вышел губернатор города Александр Беглов.

Единороссам глава города рассказал проделанной работе — начиная с периода эпидемии коронавируса и обманутых дольщиков и заканчивая специальной военной операцией и санкциями. Выборы, уверен губернатор, город проведет на самом высоком уровне.

«До выборов депутатов Законодательного собрания и Государственной думы осталось меньше месяца. Мы знаем, в каких условиях нам предстоит их проводить. Продолжается специальная военная операция. Наши защитники бьются за Отечество, уверенно идут вперед. Враг пытается террором атаковать мирные объекты. Убийством людей — запугать, внести раздор в общество. Мы этого не допустим»,— заявил Александр Беглов.

Слова губернатора о терроре и убийстве прозвучали через несколько часов после подрыва автомобиля военнослужащего в микрорайоне Славянка в Пушкинском районе города. Мужчина погиб, а его супруга получила серьезные травмы.

«Предстоящие выборы станут доказательством нашей сплоченности и единства. Для нас это важно. Даже в самых сложных условиях мы не отступим от принципов народовластия — это самое главное. Поэтому мы должны сделать все, чтобы выборы прошли на самом высоком уровне»,— продолжал градоначальник.

Оставаться до конца мероприятия губернатор не стал, заявив собравшимся, что в Петербург прибыли коллеги из Москвы. В частности, помощник президента Николай Патрушев и министр науки и высшего образования Валерий Фальков, которого губернатор назвал «министром просвещения».

«С вашего разрешения, я покину [мероприятие]. Пойду работать дальше с представителями федерального центра», — попрощался губернатор. Напоследок он пожелал собравшимся успехов и удачи. После выступления господин Беглов отправился в Морской технический университет. Возле «Корабелки» он вместе с Николаем Патрушевым и Валерием Фальковым открывал Аллею славы русской науки.

Следом за трибуну вышел спикер Заксобрания Александр Бельский, по совместительству возглавляющий городское отделение партии. В своем выступлении от ссылался на слова президента Владимира Путина и приоритеты партии, перечисленные лидером партии Дмитрием Медведевым: демографию, кадры, развитие регионов, рост экономики, а технологии, сохранение культурного многообразия и безопасность государства. В Петербурге ЕР намерена работать, в том числе, по губернаторской программе «10 приоритетов развития Санкт-Петербурга». Также в федеральной «Народной программе» учли пожелания, собранные в Северной столице. Местные единороссы передали коллегам в Москву 108 тыс. так называемых наказов.

Наконец, господин Бельский процитировал спикера Совета федерации Валентину Матвиенко: «Важно помнить: все мы с вами представляем одну большую партию — партию нашего президента, партию нашей великой России». К слову, с автором высказывания Александр Бельский виделся перед конференцией ЕР. Председатель Совфеда с главой городского парламента осматривала новый корпус школы в Московском районе.

Также господин Бельский предупредил соратников о возрастающей активности их политических оппонентов.

«Обострится конкурентная борьба. На арену выходят лица, о которых в прошедшие пять лет не слышали, не вспоминали. Их оружие — громкая критика любых наших дел, начинаний. Мы это видим уже и сейчас: ролики, которые появляются в интернете, информация, которая идет, лозунги. Все они под собой, как правило, не имеют ничего. Это лозунги, популизм, а не реальные дела. Те вещи, которые обещают,— они либо нереализуемы, либо малореализуемы»,— заявил спикер.

Свою речь глава петербургских единороссов завершил ответом на вопрос «в чем сила». По мнению господина Бельского,— в единстве.

Константин Леньков