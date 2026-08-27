СК подтвердил гибель военного при взрыве автомобиля в Шушарах

Следователи установили личности супругов, пострадавших при возгорании автомобиля в Пушкинском районе Петербурга. Погибший был военнослужащим одной из воинских частей, его супруга получила травмы и сейчас находится под наблюдением врачей. Об этом сообщили в Следственном комитете по Санкт-Петербургу.

Инцидент произошел утром 27 августа в Шушарах у дома №18 на Колпинском шоссе. Как писали СМИ, супруги собирались уехать на автомобиле, когда внутри сработало самодельное взрывное устройство.

Военнослужащий погиб. Его жена получила тяжелые травмы, ей оказывают медицинскую помощь, отметили в СКР. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Карина Дроздецкая