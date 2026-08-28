«Пушкин Фест», «Дом, который покинул Лев» и матч «Зенит» — ЦСКА

Спектакль-променад, иммерсивный или классический спектакль, кинофильмы или уличное искусство, историческая выставка или спорт: выбрать самое интересное поможет традиционная подборка «Ъ Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Летучая мышь»

Фото: Театр музыкальной комедии Сцена из спектакля «Летучая мышь»

Фото: Театр музыкальной комедии

28 августа, а потом 3 сентября, в Театре музыкальной комедии играют спектакль «Летучая мышь» — самую популярную и «праздничную» оперетту Иоганна Штрауса. Великолепная, искристая, как брызги шампанского, музыка Штрауса создает особую атмосферу легкости и веселья. А блестящая, остроумная пьеса Н. Эрдмана и М. Вольпина давно разошлась на цитаты.

В Петербурге середины XIX века имя композитора И. Штрауса было хорошо знакомо. В течение 14 лет он приезжал в русскую столицу и давал концерты в Павловском вокзале. Поэтому по предложению музыкального руководителя и дирижера премьерного спектакля, заслуженного артиста России Андрея Алексеева в сцене бала звучат музыка Штрауса, посвященная Петербургу, и его аранжировки русских мелодий.

Постановку спектакля осуществил известный режиссер, лауреат Государственной премии России Игорь Коняев. «Летучая мышь» стала его четвертой работой в Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Гамлет»

Фото: Театр-фестиваль «Балтийский дом» Сцена из спектакля «Гамлет»

Фото: Театр-фестиваль «Балтийский дом»

28 августа в театре-фестивале «Балтийский дом» состоится открытие юбилейного 90-го сезона. Новый сезон пройдет под девизом «"Балтийский дом" — больше, чем театр!» Откроется сезон премьерой спектакля «Гамлет» в постановке Анатолия Праудина.

В сентябре зрители театра смогут увидеть премьеры прошлого сезона. Это комедия о страсти и любви по пьесе великого испанского драматурга Лопе де Веги «Собака на сене» в постановке Игоря Коняева, музыкальный спектакль «Ханума» режиссера Льва Рахлина, волшебная сказка «Золушка» по пьесе Евгения Шварца для семейного просмотра и лирическая мелодрама «Про любовь» по пьесе Эдварда Радзинского «104 страницы про любовь» в постановке Александры Мамкаевой, история о мечтах и одиночестве по пьесе Аллы Соколовой «Фантазии Фарятьева» в постановке Вацлава Дембовского.

В юбилейном сезоне театр обратится к классике. Впервые на сцене «Балтийского дома» будет поставлен спектакль по роману Ф. М. Достоевского «Идиот». Зрителей и профессионалов порадует появление в афише театра новой версии пьесы Эдмонда Ростана «Сирано де Бержерак». В 2027 году история о поэте Сирано будет поставлена в пятый раз. Режиссером спектакля станет Александр Созонов. Самую известную пьесу Александра Грибоедова «Горе от ума» на сцене театра представит режиссер Егор Равинский. А режиссером спектакля «Курьер» по знаменитому фильму и одноименной повести Карена Шахназарова станет Екатерина Шихова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Альтернативная группа «СЛОТ»

Фото: организаторы шоу Альтернативная группа «СЛОТ»

Фото: организаторы шоу

Альтернативная группа «СЛОТ» готовит беспрецедентное шоу — этим летом в Северной столице состоится специальный концерт по заявкам зрителей. «Ангел или демон», «Над пропастью во лжи», «Одинокие люди» или «Бой», «Круги на воде» или «Маяк» — какие песни прозвучат, решат зрители в социальных сетях команды. В Санкт-Петербурге концерт пройдет 28 августа на крыше Roof Place.

В рамках нового международного кинофестиваля «Огни большого города» киностудия «Ленфильм» проведет на Левашовском хлебозаводе показ специальной программы «Незабываемый Ленинград»: все желающие смогут увидеть лучшие ленты «Ленфильма», где главные герои — город и его жители. Так, 28 августа тему белых ночей раскроет история о любви «Над темной водой» (1992) Дмитрия Месхиева со звездным составом: Александром Абдуловым, Сергеем Курехиным, Иваном Охлобыстиным.

Перестроечную часть программы «Незабываемый Ленинград» откроет 29 августа фильм Валерия Огородникова «Взломщик» 1987 года, главные роли в котором сыграли лидер «Алисы» Константин Кинчев и фронтмен «АукцЫона» Олег Гаркуша.

В этот же день, 29 августа, в Президентской библиотеке состоится Большой летний бал, вдохновленный традициями Петровского оперного бала, Петровских ассамблей и Балтийского бала. Он объединит представителей культуры, искусства, бизнеса и общественной жизни. В программе вечера — выступления ведущих музыкантов, артистов оперы и балета, симфоническая музыка, бальные танцы и торжественный танец дебютантов из различных регионов России.

Одной из центральных частей вечера станет концертная программа. Перед гостями выступят симфонический оркестр «Северная симфония» под управлением Фабио Мастранджело; художественный руководитель Санкт-Петербургского дома музыки, виолончелист Сергей Ролдугин; ведущие солисты балета Большого театра России; солист Мариинского театра, тенор Сергей Скороходов; контратенор Тимур Сланов; сопрано, лауреат международных конкурсов Лали Хабалова; солисты Санкт-Петербургского дома музыки Андрей Тарануха и Эрик Мирзоян. Художественный руководитель Бала и режиссер-постановщик Гала-программы — Ханс-Йоахим Фрай, основатель знаменитого Дрезденского оперного бала и советник Большого театра.

В программе также предусмотрен торжественный танец дебютантов из различных регионов России в постановке президента Международной ассоциации балов Михаила Грибова. К концертной программе присоединится трубач Вадим Эйленкриг со своим музыкальным коллективом.

В рамках Большого летнего бала Музей военной формы представит специальную мультимедийную экспозицию, посвященную Петровским ассамблеям, их историческому наследию и значению для отечественной культуры. Мероприятие также носит благотворительный характер и проводится в сотрудничестве с Региональным общественным благотворительным фондом «Защита детей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт «Времена года» в особняке Половцова

Фото: РМС Концерт «Времена года» в особняке Половцова

Фото: РМС

29 августа в особняке Половцова (Доме архитектора) в рамках «Русских музыкальных сезонов» пройдет концерт «#В_СВЕЧАХ: Времена года в особняке Половцова». «Времена года» — одна из «вечных» тем мировой культуры. К ней обращаются музыканты, раскрывая различные настроения природы и музыки. В этот вечер можно будет услышать, как звучат времена года в инструментальном исполнении фортепиано, скрипки и виолончели: в старинном особняке прозвучит музыка А. Вивальди, А. Пьяццолы, П. И. Чайковского и Л. Левашкевича — современного петербургского композитора, который представил новое прочтение знаменитого цикла. Его музыка звучит только на концертах «Русских музыкальных сезонов». За инструментами — одни из лучших музыкантов Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Дыхание Невы»

Фото: организаторы проекта Сцена из спектакля «Дыхание Невы»

Фото: организаторы проекта

В этот же день, 29 августа, проект «Театральный Петербург на Книжных аллеях» завершает свою работу. В этот день зрители увидят выступления артистов «Санктъ-Петербургъ опера», театра «Странник», мастерской «Кинороли», а также Театра кота Мурашкина. Символичным окончанием проекта станет спектакль-путешествие «Дыхание Невы». Спектакль театра «Выход» погружает зрителя в неповторимую атмосферу Санкт-Петербурга и дает возможность ощутить, как сплетаются прошлое и настоящее, поэзия и музыка, город и его жители. В исполнении четырех артистов под музыкальное сопровождение гитары прозвучат строки из «Медного Всадника» Александра Пушкина, стихотворения поэтов Серебряного века, песни и романсы о Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Дора

Фото: ROOF FEST Певица Дора

Фото: ROOF FEST

29 августа на ROOF FEST выступит Дора, которая исполнит свои самые искренние песни о любви. Она споет любимые слушателями хиты «Втюрилась», «Дора дура» и многие другие вживую на открытой крыше с видом на Финский залив.

Стрит-арт хранение и АЙКИ АРТ открывают в «Авеню на Карповке» выставку «Реновация», посвященную столкновению городских преобразований с исторической средой. Это третья, заключительная часть выставочного проекта о локальных сценах уличного искусства в России, который объединен темой сохранения прошлого в настоящем.

Выставка представит произведения уличных художников из Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Главная тема — преобразование городских пространств и те неизбежные противоречия, которые возникают при наступлении современного города на исторические ландшафты. «Уличные художники — особенные свидетели урбанистических перемен, которые одновременно инициируют эти изменения и становятся их летописцами. Они тактильно связаны с фактурой города. Авторы отображают боль от утраты "своих" стен, фиксируют эйфорию от появления новых городских объектов, отражают контрасты между природой и урбанистическими достижениями, рефлексируют общую историю развития локальной архитектуры»,— комментирует куратор Семен Некрасов.

К выставке запланирована параллельная программа: кураторские экскурсии, экскурсии-экспедиции по Петроградской стороне, а также лекция о сохранении исторического наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль «День Д»

Фото: организаторы фестиваля Фестиваль «День Д»

Фото: организаторы фестиваля

29 и 30 августа в Петербурге на разных площадках пройдет юбилейный десятый фестиваль «День Д», посвященный 85-летию Сергея Довлатова. Слоган фестиваля «День Д-2026»: «— Что вам угодно? — Мне угодно,— говорю,— чтобы все были доброжелательны, скромны и любезны».

В рамках юбилейного фестиваля запланировано более 70 событий: большой совместный фестиваль Дома творчества Переделкино, «Дня Д» и Новой Голландии «Москва — Ленинград: нечто отличное. Фестиваль о неформальной культуре 1970-х двух столиц» (лекции и круглые столы с участием Льва Лурье, Якова Гордина, Юрия Сапрыкина и Ирины Прохоровой, концерты Владимира Мартынова, Владимира Волкова и Андрея Кондакова, а также мастер-классы по прическам и нарядам 1970-х и многое другое); четыре театральные премьеры, в том числе иммерсивный спектакль «Вечная мерзлота» в Музее Арктики и Антарктики и интерактивный спектакль-квартирник «Коммунальный салон Довлатова»; а также спектакль-концерт «Чемодан» из Архангельска, премьеры экскурсий по местам писателя, перформансы, джазовые концерты, квесты, традиционный парад фокстерьеров и другие события.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Модель 6-фунтовой (96-миллиметровой) неаполитанской полевой пушки

Фото: Пресс-служба музея-заповедника «Царское Село» Модель 6-фунтовой (96-миллиметровой) неаполитанской полевой пушки

Фото: Пресс-служба музея-заповедника «Царское Село»

Музей-заповедник «Царское Село» открыл выставку «Память о "любезном Михаиле"». В Арсенале — главном павильоне Александровского парка — представили четыре раритета из коллекции Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи. Они принадлежали великому князю Михаилу Павловичу (1798–1849) — брату императоров Александра I и Николая I. Великий князь занимал пост генерал-фельдцейхмейстера и фактически руководил артиллерией России.

Эта выставка — продолжение совместного проекта ГМЗ «Царское Село» и Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи. В экспозицию вошли предметы, принадлежавшие Михаилу Павловичу: пехотная офицерская шпага образца 1798 года, золотое оружие «За храбрость» — пехотная офицерская сабля образца 1826 года, офицерская лядунка (специальная сумка для патронов) Лейб-гвардии Конной артиллерии и модель 6-фунтовой (96-миллиметровой) неаполитанской полевой пушки — ее преподнес в дар великому князю Фердинанд II, король Неаполитанского королевства (Королевства обеих Сицилий).

30 августа Национальный драматический театр России (Александринский театр) отмечает 270 лет со дня основания и открывает 271-й сезон 2026–2027 годов. В этот же день стартует XVII Международный театральный фестиваль «Александринский». В этот день администрация Санкт-Петербурга представит на площади Островского перед историческим зданием Александринского театра группу городского транспорта (автобусы ГУП «Пассажиравтотранс») и специальный выпуск карты «Подорожник», тематически оформленные к юбилею Александринского театра.

Первым маршрутом одного из брендированных автобусов станет рейс в Петропавловскую крепость, где александринцы по возрожденной традиции императорских театров возложат в соборе святых Петра и Павла белые и алые розы на надгробия императрицы Елизаветы Петровны, основавшей театр в 1756 году, и императрицы Александры Федоровны, чье имя театр получил в 1832 году при открытии созданной по проекту архитектора К. И. Росси исторической сцены театра.

На Новой сцене им. Мейерхольда откроется фотовыставка, посвященная александринцам, а на Основной сцене для зрителей старт новому сезону и XVII Международному театральному фестивалю «Александринский» даст премьера цикла сеансов театрализованной экскурсии «Театр, открытый городу» — эксклюзивная программа, созданная в честь 270-летия театра. Завершит день торжественный вечер на Основной сцене.

В этот же день, 30 августа, на Левашовском хлебозаводе в рамках специальной программы от «Ленфильма» «Незабываемый Ленинград» гости площадки смогут увидеть культовый кинофильм «Мама вышла замуж» (1969) одного из самых известных режиссеров «Ленфильма» Виталия Мельникова, запечатлевшего Олега Ефремова среди наиболее узнаваемых локаций Ленинграда.

1 сентября театральная компания «Комната Света» совместно с театральным проектом «Сторож» представят на площадке «Пароход» премьеру «Сирано де Бержерак» по пьесе Эдмона Ростана в постановке Ильи Зайцева. В спектакле физический недостаток героя становится не просто частью его образа, а своеобразной защитой от окружающего мира: за внешностью Сирано скрывается человек, которому проще говорить о чувствах через стихи, чем напрямую. В новой постановке история Ростана становится разговором о красоте и уродстве, внешнем и внутреннем, масках и страхе открыто заявить о себе. По словам режиссера, эти темы существуют в спектакле рядом и спорят друг с другом так же, как поэзия спорит с жизнью. Классический сюжет о любви и несбывшемся признании таким образом приобретает современное звучание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер группы Therr Maitz Антон Беляев

Фото: ROOF FEST Лидер группы Therr Maitz Антон Беляев

Фото: ROOF FEST

4 сентября на ROOF FEST состоится концерт Therr Maitz — одного из самых заметных российских музыкальных проектов последних лет. За время существования группа стала законодателем моды в современной поп-музыке, соединив поп-рок, диско и фанк и сформировав собственное узнаваемое звучание. Коллектив выступает на крупнейших фестивалях в России и за рубежом, включая Sziget, и остается важной частью российского музыкального экспорта. Лидер группы Антон Беляев — композитор и продюсер, участник и наставник проекта «Голос», а также автор и ведущий музыкального шоу LAB, где вместе с приглашенными артистами переосмысляет известные треки и обсуждает современную музыку. При этом Therr Maitz сохраняют независимость и продолжают экспериментировать со звучанием и формой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Благотворительный турнир по падел-теннису «Больше, чем игра»

Фото: клуб WIN WIN Благотворительный турнир по падел-теннису «Больше, чем игра»

Фото: клуб WIN WIN

4 сентября в Санкт-Петербурге на площадке клуба WIN WIN состоится благотворительный турнир по падел-теннису «Больше, чем игра». Участники смогут сыграть в одном из трех турниров для разных уровней подготовки, а вместо стартового взноса сделать пожертвование в фонд «Подари жизнь». Все собранные средства будут направлены на помощь детям и молодым взрослым с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями. В программе мероприятия также музыка, фуршет, подарки и общение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Носков в мюзикле «12 стульев»

Фото: Елизавета Никонова Андрей Носков в мюзикле «12 стульев»

Фото: Елизавета Никонова

В этот же день, 4 сентября, в Петербурге откроется новый Театр мюзикла и комедии (МиК) на улице Типанова в Московском районе. Свой первый сезон он начнет музыкальной постановкой «12 стульев». Режиссер-постановщик и исполнитель главной роли обаятельного и привлекательного великого комбинатора — заслуженный деятель искусств Санкт-Петербурга Андрей Носков. Спектакль с оригинальной музыкой, яркими танцевальными номерами и песнями на стихи современного поэта был создан специально для новой театральной площадки. В честь открытия МиК премьерные показы «12 стульев» продлятся три дня: 4, 5 и 6 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Дом, который покинул Лев»

Фото: пресс-служба проекта «Города. Музеи. Сцены» Сцена из спектакля «Дом, который покинул Лев»

Фото: пресс-служба проекта «Города. Музеи. Сцены»

4, 5 и 6 сентября на территории Центрального парка культуры и отдыха им. Кирова состоятся показы спектакля «Дом, который покинул Лев» в рамках гастрольной программы музейно-театральных проектов «Города. Музеи. Сцены» Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Этот спектакль-променад впервые прошел в Ясной Поляне, став кульминацией фестиваля «Толстой», а благодаря гастрольной программе приобрел вторую жизнь. Спектакль-шествие, посвященный знаменитому уходу классика из собственного поместья,— редкий пример сочетания технологий и методов. Сюжет выстроен по аналогии со стихотворением «Дом, который построил Джек»: пространство памяти постоянно расширяется, включая в себя вещи, интерьеры, звуки, мелодии, лица, места, предметы — все, с чем предстоит попрощаться.

Лев Толстой отправляется в одинокое путешествие, чтобы постепенно освободиться от всего, что любил, ненавидел и в то же время воспевал. Но все, что он оставил, не отпускает его: связанное с ним невидимыми нитями, оно превращается в огромную процессию из людей, персонажей и предметов. Спектакль предлагает зрителям проследовать за писателем и под звуки народных песен, арий, странных музыкальных инструментов погрузиться в художественную фантасмагорию.

5 сентября «Зенит» сразится с московским ЦСКА в одном из самых ожидаемых противостояний сезона. В этот день на «Газпром Арене» состоится премьера грандиозного предматчевого шоу, вдохновленного главными символами Петербурга, концерт легендарной группы «Рондо», а также развлекательные площадки, мастер-классы, аквагрим и многое другое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из мюзикла Жерара Пресгурвика «Ромео и Джульетта»

Фото: Театр музыкальной комедии Сцена из мюзикла Жерара Пресгурвика «Ромео и Джульетта»

Фото: Театр музыкальной комедии

5 и 6 сентября Театр музыкальной комедии представляет легендарный мюзикл Жерара Пресгурвика «Ромео и Джульетта». Почти двадцать пять лет с парижской премьеры «Ромео и Джульетта» этот спектакль — в афишах лучших театров мира. И, наконец, его персонажи вышли на сцену Театра музыкальной комедии — впервые в Санкт-Петербурге.

По мотивам трагедии Уильяма Шекспира известный шансонье Жерар Пресгурвик написал в начале 2000-х мюзикл, после премьеры которого в Париже мир заговорил о французском прорыве в этом жанре. Отдельные композиции, изданные синглами, составили славу сочинению Пресгурвика еще до официальной премьеры. В России он впервые был представлен на сцене Московского театра оперетты и моментально завоевал любовь поклонников мюзикла.

На сцене Театра музыкальной комедии представлена венгерская интерпретация мюзикла в сценической версии и постановке знаменитого режиссера Керо. В отличие от всех предшествующих постановок, в этой накал страстей достигает поистине трагического масштаба, поскольку конфликт между двумя влиятельными семьями Вероны выходит за границы легендарной истории. Режиссер выстраивает повествование так, чтобы каждый в зале задался вопросом: оправдана ли цена взаимной ненависти столь кровавыми жертвами?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль «Пушкин Фест»

Фото: СПб ГАУК «Музыкальный театр им. Ф.И. Шаляпина» Фестиваль «Пушкин Фест»

Фото: СПб ГАУК «Музыкальный театр им. Ф.И. Шаляпина»

6 сентября в Центральном парке культуры и отдыха им. Кирова (Елагин остров) в третий раз пройдет фестиваль «Пушкин Фест», посвященный творческому наследию Александра Сергеевича Пушкина. Одной из самых необычных площадок станет «Вернисаж Пушкина» — иммерсивная выставка под открытым небом, где классическая живопись и литература выходят за пределы привычных музейных рамок. Вместо статичных полотен гостей встретят актеры, помещенные в гигантские картинные рамы. Герман из «Пиковой дамы», Скупой рыцарь, Петр Великий из «Медного всадника», Царевна-Лебедь, царевич Гвидон, Шемаханская царица и другие герои произведений Александра Сергеевича оживут на глазах у зрителей.

Для семейной аудитории откроется интерактивное пространство «Тридевятое царство», вдохновленное пушкинскими сказками. Здесь оживут знакомые с детства сюжеты: Кот Ученый, Черномор и русалки будут охотно играть с гостями, фотографироваться и загадывать загадки. На территории площадки развернутся творческие мастерские по созданию элементов исторических костюмов, народные игры и сказочные хороводы, а на уличной сцене пройдут представления, объединяющие традиции русского фольклора и современности.

Любителей музыкального театра ждет площадка «Евгений Онегин. Сцены из оперы», где бессмертное произведение П. И. Чайковского прозвучит в естественных декорациях Елагина острова. В исполнении солистов Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина зрители услышат самые проникновенные страницы оперы. Камерное сопровождение рояля, исторические костюмы и отсутствие привычной театральной дистанции позволят каждому почувствовать себя гостем усадьбы Лариных и по-новому пережить историю Татьяны, Онегина и Ленского.

Продолжить путешествие в атмосферу XIX века гости смогут на площадке «Литературная дуэль», стилизованной под петербургский светский салон пушкинской эпохи. Среди старинной мебели, книг, свечей и мелодий русских романсов артисты предложат посетителям принять участие в литературных состязаниях, чтении стихов и творческих импровизациях, возвращая атмосферу знаменитых литературных вечеров золотого века русской культуры.

Кульминацией фестиваля станет масштабный театрализованный Гала-концерт «Музыкальное наследие Пушкина». Вместо традиционных ведущих героями вечера станут Александр Пушкин, Николай Гоголь, Михаил Лермонтов, Александр Блок, Анна Ахматова и Сергей Есенин. В исполнении драматических артистов они вступят в разговор о литературе, музыке и времени, а их диалог продолжит симфонический оркестр Музыкального театра им. Ф. И. Шаляпина «Северная симфония» под управлением маэстро Фабио Мастранджело.