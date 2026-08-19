«У России есть уникальный шанс стать сердцем сегодняшней Европы»

29 августа в Президентской библиотеке состоится IV Петровский оперный бал, созданный по модели Дрезденского оперного бала. В преддверии бала немецкий продюсер и основатель Дрезденского бала Ханс-Йоахим Фрай в интервью «Ъ Северо-Запад» рассказал о возрождении традиций, важности культурного диалога и недавно вышедшей второй книге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Продюсер и основатель Дрезденского бала Ханс-Йоахим Фрай

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Продюсер и основатель Дрезденского бала Ханс-Йоахим Фрай

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

— Вы основали Дрезденский оперный бал, а затем, по приглашению России, перенесли эту традицию в Санкт-Петербург, где родился Петровский бал. Почему для вас было важно не просто скопировать западный формат, а создать уникальную концепцию, обращенную к ассамблеям Петра Великого?

— У нас есть определенная традиция, и отправная точка этой традиции — Дрезденский оперный бал, который я имел честь основать в 2006 году и которым руководил до 2022 года. Из этого опыта и уникального успеха Дрезденского оперного бала выросли другие балы.

В 2019 и 2021 годах мы также провели «Дрезденский оперный бал в Санкт-Петербурге». Начиная с 2023-го и двух последующих годов мы решили сделать бал более специфичным для Санкт-Петербурга — с опорой на многие местные традиции и выставки — и из этого симбиоза с городом родился «Петровский бал», ставший большим нашим успехом.

Так мы начали экспортировать Дрезденский оперный бал в Санкт-Петербург, а также в Дубай, в Дубайскую оперу. Там он проходит ежегодно с 2022 года и в ноябре этого года отметит свое пятилетие.

Мы рады, что традиция Петровского бала продолжится и в 2026 году. Петровский бал проходит в сотрудничестве с Балтийским балом — это прекрасный симбиоз, и вместе мы создаем эти удивительные истории в рамках одного Большого летнего бала.

— В 2022 году вы решили остаться в России, посвящая ей 80–90% своего времени. Было ли это прежде всего личным убеждением, профессиональными амбициями или верой в то, что культура всегда должна оставаться вне политики?

— Я уже давно работаю с Россией. Не могу точно сказать, сколько процентов времени провожу здесь, но это мое основное место жительства. Благодаря работе с «Сириусом», Большим театром или Росконгрессом фокус сложился именно так, вдобавок я люблю русскую культуру и русскую традицию. Мой дом находится в Москве, и поэтому все сложилось именно так и привело к тому, что сейчас это действительно центр моей жизни. Я благодарен за это Богу и судьбе.

— Вы как-то сказали, что во времена железного занавеса культура была мостом между народами и государствами. Считаете ли вы, что культурные связи сегодня сложнее, чем в советские годы, или история повторяется? Чувствуете ли вы давление из-за своего решения продолжать работать в России?

— Культура действительно является важнейшим инструментом в наведении мостов между народами. Я убеждаюсь в этом снова и снова, потому что музыка или искусство — это уникальный универсальный язык, который понимают все, независимо от границ. Когда мы вместе слушаем Чайковского, неважно, арабы мы, китайцы, русские или немцы, все мы можем наслаждаться этой прекрасной музыкой.

Что касается того, чувствую ли я давление из-за того, что остаюсь в России: в Европе, конечно, есть силы, которые хотели бы моего возвращения. Но Европа тоже уже не та Европа, какой была когда-то,— она утратила многие свои достижения. Поэтому мне очень комфортно жить здесь, в России, и летать отсюда по всему миру.

— Петровский бал позиционируется не просто как светское мероприятие, а как образовательный проект, в рамках которого молодых людей обучают этикету и протоколу. Как эта образовательная миссия связана с благотворительной составляющей — в частности, с поддержкой студентов из новых регионов России?

— Петровский бал, конечно, символизирует и образование, в частности потому, что в последние годы мы неизменно обучаем молодых студентов бальному этикету. Этот этикет очень важен: как вести себя на крупных международных мероприятиях, как приглашать на танец, какой дресс-код уместен в том или ином случае. Мы продолжаем передавать эти знания — как студентам из новых регионов России, так и студентам из Санкт-Петербурга. И эта традиция — включая выход дебютанток — будет жить и дальше.

— Господин Фрай, в этом году вы представили новую книгу «Любить Россию как часть мировой культуры». Чем она отличается от вашей первой книги «Научиться любить Россию»? Какую новую мысль вы хотели донести?

— Моя первая книга, «Научиться любить Россию», вышла в 2018 году — сначала в немецкоязычном пространстве (Германия, Австрия, Швейцария), а затем в 2021 году в России. И за последние восемь лет мир полностью изменился: в Европе, в России, повсюду.

Поэтому мне было важно написать еще одну книгу, чтобы в этом биографическом контексте показать, что Россия действительно является частью великой, важнейшей мировой культуры. В книге много личных историй, которые я пережил сам, размышлений о том, насколько важно сегодня осмысливать эти перемены — будь то новые альянсы, БРИКС или новые объединения. Все это очень важно: новое международное сотрудничество, меньше Европы, больше Азии, арабского мира, Южной Америки. Это очень увлекательно, и я с большим успехом описал эти перемены в книге.

— Вы сказали, что за последние пять лет — с момента выхода первой книги в России — мир кардинально изменился. Как этот изменившийся контекст повлиял на содержание и тональность второй книги?

— То, что мир кардинально изменился,— это одна сторона дела. Моя внутренняя позиция в отношении книги при этом совсем не изменилась. Для меня важно, что я, немец, живущий в России и имеющий также российское гражданство, на примере собственной истории еще раз показываю, насколько важна русская культура как центр мировой культуры.

Есть немецкая культура, особенно классическая музыкальная культура, о которой я часто говорю, французская, итальянская — но русская культура является одной из величайших и важнейших. Именно поэтому она — часть мировой культуры, и с этой позиции, с позитивным взглядом и неизменным оптимистичным финалом, я анализирую то, что важно сегодня и, возможно, будет важно в будущем.

Я ненавижу культуру исключения, я ненавижу культуру отмены. Я категорически не приемлю того, что российских артистов порой перестают приглашать в Европу — хотя охотно приглашают в Америку. Поэтому я говорю: важно сохранять совместное единение. Артисты должны иметь возможность выступать вместе, без границ, в любой точке этого мира. В этом и заключается смысл многих моих проектов.

— Выйдет ли новая книга на немецком или английском языке? Если нет, планируете ли вы перевод, и на какую аудиторию она рассчитана в первую очередь?

— Есть планы издать книгу и за рубежом. Уже поступили первые предложения, и я сообщу об этом в свое время. Разумеется, она должна стать международной книгой.

— Первая книга называлась «Научиться любить Россию», вторая — «Любить Россию как часть мировой культуры». Очень похоже на эволюцию вашего отношения к России — от процесса «научиться любить» к утверждению, что вы уже любите ее как часть мировой культуры.

— Это естественное развитие. Во время работы над первой книгой я размышлял о том, что означает в международном контексте «учиться любить Россию». После Олимпиады в Сочи и присоединения Крыма к России в Европе появилась серьезная критика, которая затем привела к этой проблеме — и именно это стало вдохновением для моей книги. В тот период Россию порой демонизировали. Для меня было важно сказать: стоит один раз приехать, один раз познакомиться с традицией, с культурой — и ты влюбляешься в страну. Поэтому первая книга называлась «Научиться любить Россию».

Вторая книга идет на шаг дальше — эта любовь уже сложилась. И я сознательно назвал ее «Любить Россию как часть мировой культуры». Любовь к России не должна ставиться под сомнение — даже сегодня,— потому что она является частью мирового культурного наследия, а я сам культурный менеджер и представляю именно эту сферу.

— В новой книге вы раскрываете «тайны русской души» и делитесь опытом организации международных культурных событий в это непростое время. Что было самым сложным в этом процессе и какими «тайнами» вы готовы поделиться с публикой?

— Мне довелось не раз соприкоснуться с тайнами русской души — будь то в личных встречах, за совместным ужином, в эмоциональной открытости, в этой теплой душе, проявляющейся в общении, или в музыке, раскрывающей невероятно глубокую душу. Обо всех этих тайнах я открыто рассказываю в своей книге — так, как пережил их сам, вместе с теми особыми чертами, с которыми мне довелось столкнуться.

Поэтому крупнейшая страна мира, Россия, всегда открывается с особой мистикой и неповторимостью. Это нечто уникальное, и именно это мне хотелось передать в новой книге.

Важная часть русской души — православная вера, православная церковь. Стоит однажды побывать на православном богослужении — эта мистика, эти звуки, это пение — и оказываешься покорен. Сам я с 2018 года являюсь членом православной церкви, я принял крещение. Я могу очень точно ощущать эти ритуалы, и православная церковь, будучи глубоко вплетенной в российское общество, служит важным ориентиром и для понимания русской души.

— В новой книге рассказывается о ваших международных проектах с российскими деятелями культуры в Абу-Даби, Ватикане, Дубае, Ташкенте, Баку и Шанхае. Что вы считаете главным достижением этих проектов?

— Главным достижением моих международных проектов, по сути, была сама цель всей моей работы за последние десять-пятнадцать лет. Где бы я ни работал, я всегда ставил в центр внимания российских артистов — на Земперопер в Дрездене, в «Брукнерхаусе» в Линце. Это выстраивало культурные мосты с другими странами.

Были крупные гала-концерты, например в Казани или в Ватикане, где я собирал вместе артистов из России — а также артистов из Украины, Израиля, Палестины, Армении, Азербайджана, Египта, чтобы показать: музыка объединяет, и это проекты, преодолевающие разделения. Именно в этом я вижу главное достижение этих проектов — в том, что они реализуются и всегда служат символом того, что мы можем свободно передавать это дальше, и что это продолжает жить.

Конечно, во всех своих мероприятиях и концертах я также всегда стараюсь привлекать артистов из Германии, Австрии, Италии и других европейских стран.

— На презентации книги в июне 2026 года в ТАСС вы, как немец, говорили об огромном чувстве вины за историю и призывали соотечественников приезжать в Россию. Продолжаются ли темы исторического примирения и межкультурного диалога в новой книге?

— Моя книга полна тем исторического примирения и межкультурного диалога. Я рассказываю о том, как на протяжении многих лет мы старались — как с Австрией, например, через создание Сочинского диалога в 2018–2020 годах, в котором участвовали и российский, и австрийский президенты,— так и через участие важных политиков и общественных деятелей вплоть до сегодняшнего дня, поддерживать добрые отношения с Россией, по крайней мере среди отдельных личностей.

То, что делают сейчас немецкая политика или немецкие массмедиа,— это совсем другое дело, это четко обозначено и не является пророссийским. Но существует огромное количество отдельных людей, общественных деятелей — в Восточной Германии, в Австрии,— которые поддерживают добрые отношения. Я воспринял это как своего рода задачу и стараюсь в некотором смысле подавать пример немцам, говоря: я прошу прощения за зверства фашизма, за блокаду Ленинграда — я осознаю эту историю. Поэтому для меня это и личное дело — делать как можно больше хорошего для России, ведь этот мост между двумя крупнейшими странами Европы, Россией и Германией, очень важен.

— Президент Владимир Путин написал предисловие к обеим книгам. Насколько важна была для вас его поддержка и почему вы решили, что именно он должен открыть и эту книгу?

— Это связано с руководителем Российского книжного союза Сергеем Степашиным, который еще при работе над первой книгой открыл мне доступ к издательству ЭКСМО, в портфеле которого есть серия «Президентская историческая библиотека». Благодаря этому знакомству возникла идея получить для книги предисловие и от президента России. Это оказалось непросто оба раза, но мне удалось добиться этого.

Поскольку моя собственная история о том, как я оказался в России, тесно связана с Дрезденским оперным балом и с визитом Владимира Путина на Дрезденский оперный бал в 2009 году, для меня было личным делом включить его и в это предисловие — в определенном смысле это тоже часть моей личной истории.

— Ваш приезд в Россию часто связывают с судьбоносной встречей с Владимиром Путиным в 2009 году. Насколько случайной была эта встреча?

— Эта встреча не была случайной. У нее был долгий период подготовки, связанный с историей Дрезденского оперного бала: когда в 2006 году я, будучи тогдашним директором Земперопер, основал этот бал, у нас возникла концепция вручать премию Святого Георгия выдающимся, известным личностям. У нас в гостях побывало множество крупных политиков, монарших особ и голливудских актеров.

Возникла идея пригласить в Дрезден Владимира Путина, который в 1980-е годы жил и работал в Дрездене. Согласие пришло лишь за четыре недели до мероприятия, поэтому подготовка проходила в сжатые сроки, а лично я до этого никогда с ним не встречался. Из этого выросло очень многое — и это стало поворотным моментом, после которого я оказался в гораздо более тесном контакте с Россией, поскольку он лично пригласил меня в Россию.

— Вы признавались в одном из интервью, что, как и многие на Западе, когда-то имели предубеждения против России, но «научились любить» ее. Каким был главный поворотный момент, изменивший ваше восприятие страны?

— Мой путь к тому, чтобы научиться любить Россию, на самом деле был непрерывным, хронологическим процессом. Впервые я приехал в Москву в 1994 году, в возрасте 29 лет, и был очень впечатлен. Я также вспоминал историю своей семьи: мой прадед был протестантским пастором в Санкт-Петербурге, моя бабушка выросла в Санкт-Петербурге, в нашей семье живо много русских традиций.

После визита Владимира Путина на Оперный бал в 2009 году я стал гораздо чаще бывать в России, знакомиться со множеством людей. Сердечность, душевность, открытые двери — все это согрело мое сердце, и я действительно начал любить Россию. Поэтому я говорю: каждый может приехать, увидеть страну своими глазами, познакомиться с людьми, наладить связи — и влюбится в эту другую часть Европы, Евразии. Не стоит поддаваться предубеждениям.

— Вы работали художественным руководителем в «Сириусе». Как ваш опыт работы с талантливой молодежью в России повлиял на понимание «русской души», о которой вы пишете в книге?

— «Сириус» — это совершенно особая глава в моей жизни. Эта концепция родилась в тесном сотрудничестве с моим близким другом Сергеем Ролдугиным, руководителем петербургского Дома музыки: приглашать в «Сириус» молодых артистов вместе с молодыми учеными и молодыми спортсменами.

Я имел честь начать работать там в 2016–2017 годах в качестве художественного руководителя и выстроить всю культурную жизнь с нуля: формировал команду, заниматься маркетингом, коммуникациями, продажей билетов, программным и стратегическим планированием. Все это я выстраивал годами и к концу 2025 года лично провел в «Сириусе» в общей сложности 800 концертов.

В то же время мне довелось участвовать в создании нового культурно-концертного центра — с акустикой от Ясухисы Тойоты, благодаря которой сегодня он обладает таким качеством звучания и таким широким резонансом. Я очень благодарен за это; это важный этап моей жизни, и я навсегда останусь связан с «Сириусом», особенно с моим другом Сергеем Ролдугиным, с которым я тесно сотрудничаю по сей день. В его Доме музыки есть замечательные артисты, которые также выступят на Большом летнем балу, Петровском бале в Санкт-Петербурге 29 августа. Этот симбиоз музыки и та подготовка, которую он там дает,— большое дело, которое он совершает и для российского поколения.

Сегодня я рад все активнее сотрудничать с Росконгрессом. Я играю ту роль, которая для меня важна: международный культурный менеджер, родом из Германии и Австрии, но работающий в России, имеющий российский паспорт и выступающий посредником через крупные международные и национальные концерты — дипломатия мира, культурная дипломатия, объединение людей. Этому же служит и данный бал: особые гости съезжаются из Европы и со всего мира, чтобы воспринять это общее послание. То, что сегодня я могу этим заниматься, в частности вместе с новой компанией «Росконгресс Культура и Наука», в сотрудничестве с командой Росконгресса и Антоном Кобяковым, значит для меня очень многое.

— Сравнивая свою карьеру в Германии и России — где, на ваш взгляд, у культурного менеджера больше свободы для реализации смелых идей, а где выше ответственность перед историей и традицией?

— Это сложный вопрос. Разумеется, у каждой страны богатая, великая культурная традиция — в Германии это Рихард Вагнер, Иоганн Себастьян Бах, Моцарт и многие другие композиторы, в России — Мусоргский, Чайковский и другие великие композиторы.

Я бы описал это так: в России существует большая культура благодарности по отношению к собственным звездам, великим легендам, великим артистам. Это нечто особенное и уникальное — эта традиция бережно культивируется централизованно, почти на имперском уровне. В Германии культура — это не дело федерального центра, она исторически закреплена за отдельными землями — Саксонией, Баварией, Пруссией,— и каждая нынешняя федеральная земля обладает суверенитетом над собственным оперным театром, будь то в Мюнхене, Берлине или Дрездене.

В то же время Европа сегодня, во многом под американским влиянием, транслирует иную культурную парадигму — например, в вопросах гендерной тематики или провокации. Здесь я вижу существенные различия.

Для меня как режиссера важно рассказывать истории — ставить во главу угла красоту, эстетику искусства, создавать выдающиеся сценографические решения и великие балы с ярким эстетическим почерком. Не стоит забывать, что до конца царской эпохи, примерно до 1910 года, Санкт-Петербург был крупнейшим балом-городом в мире, вобравшим в себя, в частности, многие французские традиции. Позднее большую известность приобрели австрийские балы, но истоки великих балов — здесь. Поэтому я рад, что нам довелось продолжить эту традицию.

Я считаю, что у России есть уникальный шанс стать сердцем сегодняшней Европы — Европы, понимаемой через ее европейское историческое сознание и традиции,— и с любовью и достоинством чтить и продолжать эту традицию. Именно поэтому работать здесь, в России, всегда так увлекательно и прекрасно.

— Если бы вы сегодня писали послесловие к своей первой книге «Научиться любить Россию» — что бы вы отметили? Что изменилось в вашем восприятии страны, а что осталось неизменным?

— Это послесловие, в определенном смысле, уже написано — в рамках моей новой, большой книги «Любить Россию как часть мировой культуры». Моя первая книга биографически заканчивается в январе 2018 года. Моя новая книга заканчивается в конце февраля 2026 года. Эту актуальность — то, как мир менялся на наших глазах за последние восемь лет,— я задокументировал и описал на примере собственной биографии, с интересными историями, а также с рекомендациями о том, что важно для доброго будущего сосуществования.

Для меня важно, чтобы книга документировала мою работу. Поэтому я с радостью приглашаю каждого на наш Большой летний бал, который пройдет в сотрудничестве с Балтийским балом 29 августа в Санкт-Петербурге.

Беседовал Андрей Ершов