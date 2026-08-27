Бывший деловой партнер Тимура Иванова не стал обжаловать приговор

Как стало известно “Ъ”, осужденный на восемь лет колонии бывший деловой партнер экс-замминистра обороны Тимура Иванова Сергей Бородин не стал обжаловать приговор и был этапирован в колонию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнесмен Сергей Бородин

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Бизнесмен Сергей Бородин

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Распоряжение об исполнении приговора размещено на сайте Симоновского суда Москвы и датировано 12 августа. По закону осужденный мог обжаловать судебный акт в 15-дневный срок, но, очевидно, не стал этого делать. Не подала апелляционное представление и прокуратура. В итоге приговор вступил в силу.

Как ранее писал “Ъ”, 27 июля суд признал гендиректора ООО «Волжский берег» Сергея Бородина виновным в двух эпизодах получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Он признал вину, его дело было рассмотрено в особом порядке, без исследования доказательств, на что ушло два заседания.

Сергею Бородину вменялись в вину коррупционные эпизоды в соучастии с Тимуром Ивановым. Взятки им давал предприниматель Александр Фомин, соучредитель компаний «Олимпситистрой» и «Оборонспецстрой» — крупнейших подрядчиков Минобороны. В обмен на получение его организациями крупных госконтрактов он, по данным следствия, в частности, оплатил стройматериалы и отремонтировал для Тимура Иванова здание усадьбы С. Волконской—А. К. фон Мекка XІХ–XХ веков в Чистом переулке в Москве и построил усадьбу «Панкратово» в Тверской области.

Стройка и ремонт в 2018–2023 годах обошлись Александру Фомину в 1,2 млрд руб. Другая взятка, в размере 152 млн руб., была оформлена как получение одной из компаний Сергея Бородина займа.

Помимо восьми лет в колонии строгого режима суд назначил Сергею Бородину штраф в размере 500 млн руб. и конфисковал имущество на сумму совершенных им преступлений в размере 1,372 млрд руб. Еще после вынесения приговора защита и обвинение заявляли “Ъ”, что не планируют обжаловать судебный акт.

Что касается Тимура Иванова и Александра Фомина, то их дело слушается в том же суде в закрытом режиме.

Подробнее о процессе по делу Сергея Бородина — в материале «Ъ» «Тимур Иванов пригодился для сделки».

Мария Локотецкая