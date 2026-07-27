Партнера бывшего замминистра обороны Тимура Иванова приговорили к восьми годам

Симоновский районный суд Москвы признал виновным в легализации преступных доходов и соучастии в получении взяток бизнесмена Сергея Бородина — доверенное лицо бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Его приговорили к восьми годам строгого режима и штрафу 500 млн руб., сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Дело Сергея Бородина выделили в отдельное производство и рассматривали в особом порядке, так как он заключил досудебное соглашение со следствием. Фигурант признал вину. Помимо штрафа и лишения свободы, судья постановил конфисковать имущество осужденного на 1 млрд 372 млн руб. в доход государства.

Как установил суд, Бородин участвовал в переговорах с совладельцем компаний «Оборонспецстрой» и «Олимпситистрой» Александром Фоминым. Компании выполняли подрядные работы для Минобороны. Бизнесмен от имени Тимура Иванова обговаривал с Фоминым услуги, которые компании оказывали за подписание контрактов и общее покровительство.

Следствие установило, что компании Сергея Бородина — негласного бизнес-партнера Тимура Иванова — получали откаты для чиновника в виде услуг по поставке стройматериалов и работ по строительству и реконструкции объектов, принадлежащих заместителю министра. Речь идет о реконструкции городской усадьбы С. Волконской—А. К. фон Мекка XIX–XX веков и строительстве усадьбы «Панкратово» в Тверской области. Всего «Оборонспецстрой» и «Олимситистрой» выделили на это с 2018 по 2023 год более 1,3 млрд руб. Легализацией преступных доходов обвинение посчитало полученные по просьбе Бородина деньги от агрокомплекса «Русское село». В последствии деньги перевели в €244,6 тыс. и потратили на покупку корнишонов у индийских поставщиков.

Подробнее — в материале «Ъ» «Тимур Иванов пригодился для сделки».

Никита Черненко, Мария Локотецкая