Тимур Иванов пригодился для сделки

В Москве стартовал процесс по уголовному делу бизнесмена Сергея Бородина, являвшегося доверенным лицом бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, осужденного за экономические преступления. Господин Бородин обвиняется в соучастии в получении взяток совместно с господином Ивановым, а также в легализации преступных доходов. Суд проходит в особом порядке, поскольку предприниматель признал вину и заключил досудебное соглашение.

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Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Сергей Бородин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Заседание в Симоновском суде столицы началось с того, что прокурор Сергей Потапов попросил председательствующую Елену Орловцеву продлить до 25 декабря срок содержания под стражей Сергея Бородина. Оказавшись на свободе, господин Бородин, по мнению прокурора, может оказать давление на свидетелей по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, которое сейчас рассматривается в том же Симоновском суде. Подсудимый против удовлетворения ходатайства следствия не возражал, суд так и решил.

После этого гособвинитель познакомил присутствующих с фабулой дела. Сергею Бородину вменяют в вину два эпизода соучастия в получении особо крупных взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и один эпизод легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 174 УК РФ). Все они содержатся в деле Тимура Иванова. Господин Бородин, по данным обвинения, участвовал в переговорах с Александром Фоминым, являвшимся совладельцем компаний «Оборонспецстрой» и «Олимпситистрой», выполнявших крупные подрядные работы для Минобороны РФ.

Сергей Бородин от имени тогдашнего замминистра обговаривал материальные услуги, которые были оказаны господином Фоминым за подписание с его компаниями крупных контрактов и общее покровительство.

Речь шла о выполнении с мая 2018 по декабрь 2023 года компаниями господина Фомина реконструкции ряда объектов и закупке стройматериалов. В одном случае компания Александра Фомина «Оборонспецстрой» оплатила товары, работы и услуги на сумму 397,5 млн руб. при реставрации городской усадьбы С. Волконской—А. К. фон Мекка XIX–XX веков. Собственником этого строения являлось ООО «Дворянское гнездо» Сергея Бородина. В другом речь шла о приобретении компаниями «Олимпситистрой» и «Оборонспецстрой» материалов и выполнении работ на общую сумму 810,4 млн руб. при строительстве усадьбы «Панкратово» в Тверской области. Были построены двухэтажный особняк, гараж и дом охраны. Согласно материалам дела, усадьба принадлежала ООО «Волжский берег», руководителем и бенефициаром которого также являлся Сергей Бородин.

Преступной группой, отметил прокурор Потапов, руководил Тимур Иванов, но и привлеченный им Сергей Бородин преследовал свои личные корыстные интересы.

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Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Тимур Иванов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Второй эпизод с участием подсудимого связан с получением подконтрольным злоумышленникам агрокомплексом «Русское село» фиктивного займа в 112 млн руб. Его предоставило ООО «Проопт» по просьбе того же Александра Фомина, который был в дружеских отношениях с владельцем фирмы. Еще 40 млн руб. были получены наличными, а затем внесены на счет компании как оплата уставного капитала и вклад в имущество организации.

Легализацией преступных доходов обвинение посчитало перевод части полученного займа в размере 14,2 млн руб. в евро, которые были потрачены на покупку корнишонов у индийских поставщиков.

Таким образом, считает следствие, было отмыто €244,6 тыс.

Всего господин Бородин, по данным обвинения, поучаствовал в получении подконтрольными компаниями услуг и прямых «инвестиций» на сумму свыше 1 млрд 208 млн руб.

После выступления прокурора, отвечая на вопрос судьи, Сергей Бородин подтвердил: «Вину признаю полностью». Обсуждение вопроса, выполнил ли подсудимый все условия досудебного соглашения, пройдет на следующем заседании, которое назначено на 24 июля. Тогда же прокурор может запросить срок для фигуранта.

Алексей Соковнин