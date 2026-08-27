АЛРОСА получила убыток в 9,5 млрд руб. в I полугодии против прибыли год назад
Чистый убыток АЛРОСА (MOEX: ALRS) составил 9,54 млрд руб. в первом полугодии 2026-го против чистой прибыли в 40,59 млрд руб. годом ранее, следует из отчетности компании по МСФО.
Выручка АЛРОСА от продаж за полгода снизилась на 32,7% — до 90,31 млрд руб. EBITDA компании упала на 61% — до 14,35 млрд руб. Чистый долг за отчетный период достиг 112 млрд руб. (+84%). Коэффициент чистый долг / EBITDA — 3,2x против 1,2x в первом полугодии 2025-го. Свободный денежный поток оказался отрицательным — 16,86 млрд руб., а за аналогичный период год назад показатель был положительным и составлял 2,61 млрд руб.
В конце июля АЛРОСА отчитывалась по РСБУ и так же фиксировала наличие убытка в 10,67 млрд руб. в первом полугодии. За аналогичный период прошлого года компания получила чистую прибыль по МСФО в 39 млрд руб.
В 2025 году чистая прибыль АЛРОСА по МСФО выросла на 88,3% и составила 36,2 млрд руб., при этом выручка снизилась на 1,7% до 235,1 млрд руб., а показатель EBITDA сократился на 26,5% до 57,8 млрд руб. В апреле 2026 года наблюдательный совет АЛРОСА рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год, решив не распределять чистую прибыль за этот период в размере 29,95 млрд руб. Последний раз АЛРОСА выплачивала дивиденды в 2024 году, тогда выплата составила 4,51 руб. на акцию. При этом, по данным компании, в 2025 году российские отели приняли на 14,9% больше иностранных туристов.