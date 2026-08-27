АЛРОСА получила убыток в 9,5 млрд руб. в I полугодии против прибыли год назад

Чистый убыток АЛРОСА (MOEX: ALRS) составил 9,54 млрд руб. в первом полугодии 2026-го против чистой прибыли в 40,59 млрд руб. годом ранее, следует из отчетности компании по МСФО.

Выручка АЛРОСА от продаж за полгода снизилась на 32,7% — до 90,31 млрд руб. EBITDA компании упала на 61% — до 14,35 млрд руб. Чистый долг за отчетный период достиг 112 млрд руб. (+84%). Коэффициент чистый долг / EBITDA — 3,2x против 1,2x в первом полугодии 2025-го. Свободный денежный поток оказался отрицательным — 16,86 млрд руб., а за аналогичный период год назад показатель был положительным и составлял 2,61 млрд руб.

В конце июля АЛРОСА отчитывалась по РСБУ и так же фиксировала наличие убытка в 10,67 млрд руб. в первом полугодии. За аналогичный период прошлого года компания получила чистую прибыль по МСФО в 39 млрд руб.