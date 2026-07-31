АЛРОСА получила убыток в 10,7 млрд руб. после прибыли годом ранее

Чистый убыток АЛРОСА (MOEX: ALRS) по итогам первых шести месяцев 2026 года составил 10,67 млрд руб. За тот же период прошлого года компания получила чистую прибыль в размере 39 млрд руб., следует из отчетности компании по РСБУ.

Выручка АЛРОСА за январь-июнь 2026 года упала на 36% и достигла 74,2 млрд руб. Сократилась и валовая прибыль: с 29,16 млрд руб. в прошлом году до 4,62 млрд руб. в этом.

Убыток от продаж компании сократился с 19,2 млрд руб. до 4,9 млрд руб. Себестоимость продаж уменьшилась на 20% и составила 69 млрд руб.