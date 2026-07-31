АЛРОСА получила убыток в 10,7 млрд руб. после прибыли годом ранее
АЛРОСА получила 10,7 млрд руб. чистого убытка по РСБУ за первое полугодие
Чистый убыток АЛРОСА (MOEX: ALRS) по итогам первых шести месяцев 2026 года составил 10,67 млрд руб. За тот же период прошлого года компания получила чистую прибыль в размере 39 млрд руб., следует из отчетности компании по РСБУ.
Выручка АЛРОСА за январь-июнь 2026 года упала на 36% и достигла 74,2 млрд руб. Сократилась и валовая прибыль: с 29,16 млрд руб. в прошлом году до 4,62 млрд руб. в этом.
Убыток от продаж компании сократился с 19,2 млрд руб. до 4,9 млрд руб. Себестоимость продаж уменьшилась на 20% и составила 69 млрд руб.
В целом, АЛРОСА, крупнейшая алмазодобывающая компания России, переживает непростой период, что отражается в падении финансовых показателей. В первой половине 2024 года выручка компании снизилась на 4,6%, а чистая прибыль сократилась на 34% до 36,62 млрд руб. Это происходит на фоне кризиса в мировой алмазно-бриллиантовой отрасли, снижения цен на алмазы и слабого спроса на ювелирные изделия с бриллиантами в мире, особенно в Китае. Цены на бриллианты упали на 35% с начала года и достигли минимальных значений за многие годы.
Компания сталкивается с санкциями США и ЕС, а также с запретом на ввоз российских алмазов и бриллиантов весом от 1 карата в страны G7. В ответ на это АЛРОСА предпринимает меры по сокращению издержек, включая возможное приостановление производства на некоторых наименее рентабельных участках и оптимизацию расходов на персонал. Также в планах компании — диверсификация бизнеса через золотодобычу, что должно поддержать ее устойчивость в долгосрочной перспективе, поскольку цены на золото близки к рекордным.