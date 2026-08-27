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В Непале из-за наводнения образовалось озеро, которое может прорвать дамбу

В Непале на границе с Китаем рядом с местом слияния двух крупных рек образовалось запрудное озеро, которое грозит новым наводнением. Об этом сообщили китайские СМИ, включая Global Times, со ссылкой на Министерство водных ресурсов КНР. По его данным, в этом озере скопилось 2 млн куб. м воды и оно уже почти переполнено. Министерство прогнозирует, что в ближайшие дни в него поступит еще около 3 млн куб. м воды, в связи с чем вода может прорвать естественную дамбу и затопить окружающую территорию.

26 августа в приграничном с Тибетом районе Непала произошло самое мощное за несколько лет наводнение. Погибло по меньшей мере 270 человек, около 1,5 тыс. числятся пропавшими без вести. По оценке специалистов, наводнение вызвал сход горной породы и льда: оползень заблокировал русло одной из рек и вызвал «каскадное наводнение» в районе Расува на севере Непала.

Яна Рождественская

Фотогалерея

Разрушения после масштабного наводнения в Непале

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Наводнение началось после схода оползня в реку Бхоте-Коши. Снежно-каменную лавину вызвало землетрясение магнитудой 4,4 утром 26 августа около 08:37 по местному времени

Наводнение началось после схода оползня в реку Бхоте-Коши. Снежно-каменную лавину вызвало землетрясение магнитудой 4,4 утром 26 августа около 08:37 по местному времени

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Пострадали регионы Тимуре, Расвагади и Сьябрубеси в округе Расува

Пострадали регионы Тимуре, Расвагади и Сьябрубеси в округе Расува

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Непал запросил помощь в проведении спасательных операций у Китая и Индии

Непал запросил помощь в проведении спасательных операций у Китая и Индии

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Пострадавшая на руках у спасателей

Пострадавшая на руках у спасателей

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Жители наблюдают за тем, что осталось от их домов после наводнения

Жители наблюдают за тем, что осталось от их домов после наводнения

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Спасатели используют экскаваторы, чтобы добраться до затопленных зданий

Спасатели используют экскаваторы, чтобы добраться до затопленных зданий

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Местный житель на веранде своего дома

Местный житель на веранде своего дома

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Из важнейшей инфраструктуры, помимо дорог, пострадали 14 объектов гидроэнергетики

Из важнейшей инфраструктуры, помимо дорог, пострадали 14 объектов гидроэнергетики

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Раненого эвакуируют из затопленного региона

Раненого эвакуируют из затопленного региона

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Спутниковый снимок деревни Хкадга Бханджянг в районе Нувакот перед бедствием

Спутниковый снимок деревни Хкадга Бханджянг в районе Нувакот перед бедствием

Фото: 2026 Planet Labs PBC / Handout / Reuters

Через затопленные населенные пункты проходят треккинговые и паломнические маршруты

Через затопленные населенные пункты проходят треккинговые и паломнические маршруты

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Разрушения есть также в приграничных районах Китая, но об их масштабе власти страны пока не сообщали

Разрушения есть также в приграничных районах Китая, но об их масштабе власти страны пока не сообщали

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Раненых доставляют в больницы на вертолетах

Раненых доставляют в больницы на вертолетах

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

По словам властей, из-за сезона дождей туристов в Непале сейчас немного

По словам властей, из-за сезона дождей туристов в Непале сейчас немного

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Пострадавшего вывозят в ковше экскаватора из затопленной местности

Пострадавшего вывозят в ковше экскаватора из затопленной местности

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

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Наводнение началось после схода оползня в реку Бхоте-Коши. Снежно-каменную лавину вызвало землетрясение магнитудой 4,4 утром 26 августа около 08:37 по местному времени

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Пострадали регионы Тимуре, Расвагади и Сьябрубеси в округе Расува

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Непал запросил помощь в проведении спасательных операций у Китая и Индии

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Пострадавшая на руках у спасателей

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Жители наблюдают за тем, что осталось от их домов после наводнения

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Спасатели используют экскаваторы, чтобы добраться до затопленных зданий

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Местный житель на веранде своего дома

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Из важнейшей инфраструктуры, помимо дорог, пострадали 14 объектов гидроэнергетики

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Раненого эвакуируют из затопленного региона

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Спутниковый снимок деревни Хкадга Бханджянг в районе Нувакот перед бедствием

Фото: 2026 Planet Labs PBC / Handout / Reuters

Через затопленные населенные пункты проходят треккинговые и паломнические маршруты

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Разрушения есть также в приграничных районах Китая, но об их масштабе власти страны пока не сообщали

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Раненых доставляют в больницы на вертолетах

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

По словам властей, из-за сезона дождей туристов в Непале сейчас немного

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Пострадавшего вывозят в ковше экскаватора из затопленной местности

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

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