В Непале из-за наводнения образовалось озеро, которое может прорвать дамбу

В Непале на границе с Китаем рядом с местом слияния двух крупных рек образовалось запрудное озеро, которое грозит новым наводнением. Об этом сообщили китайские СМИ, включая Global Times, со ссылкой на Министерство водных ресурсов КНР. По его данным, в этом озере скопилось 2 млн куб. м воды и оно уже почти переполнено. Министерство прогнозирует, что в ближайшие дни в него поступит еще около 3 млн куб. м воды, в связи с чем вода может прорвать естественную дамбу и затопить окружающую территорию.

26 августа в приграничном с Тибетом районе Непала произошло самое мощное за несколько лет наводнение. Погибло по меньшей мере 270 человек, около 1,5 тыс. числятся пропавшими без вести. По оценке специалистов, наводнение вызвал сход горной породы и льда: оползень заблокировал русло одной из рек и вызвал «каскадное наводнение» в районе Расува на севере Непала.

Яна Рождественская