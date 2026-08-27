«Ученые всего мира пытаются разгадать тайну столь разрушительного наводнения»

В приграничном с Тибетом районе Непала произошло мощное наводнение. По последним данным, пропали в общей сложности 800 человек, погибли более 160. Трагедия стала центральной темой во многих мировых СМИ, ученые пытаются разобраться в причинах происшедшего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Поврежденные дома и транспортные средства после наводнения вдоль реки Тришули в непальском районе Нувакот Фото: Niranjan Shrestha / AP Фото: Niranjan Shrestha / AP Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Следующая фотография 1 / 4 Поврежденные дома и транспортные средства после наводнения вдоль реки Тришули в непальском районе Нувакот Фото: Niranjan Shrestha / AP Фото: Niranjan Shrestha / AP Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

The Kathmandu Post (Катманду, Непал) Необходимо улучшить системы раннего предупреждения и наладить трансграничный обмен информацией Наводнение в Бхотекоши привело к невообразимым человеческим жертвам и разрушению имущества, обнажив уязвимость Непала перед стихийными бедствиями. Это третье подряд стихийное бедствие в регионе за последние три года. Повторяющиеся внезапные наводнения, несомненно, создадут проблемы для страны, входящей в число наиболее подверженных стихийным бедствиям в мире. Хотя точная причина наводнения в Бхотекоши еще не установлена, эксперты указывают либо на прорыв ледникового озера, либо на оползень выше по течению, возможно на тибетской стороне, как на возможную причину масштабного внезапного наводнения. Поскольку подобные стихийные бедствия являются трансграничными проблемами, необходимы надлежащие механизмы для трансграничного обмена информацией. Такой механизм между двумя странами существует, но он, похоже, не функционирует эффективно. Поскольку паводковые воды могут долго распространяться вниз по течению, существует множество возможностей спасти жизни, если информация будет своевременно передана. Такие механизмы обмена информацией должны работать как следует, и Непал должен взять на себя инициативу по повышению их эффективности. Система раннего предупреждения в потенциально опасных районах также значительно улучшит готовность. Поскольку в прошлом году в этом районе произошло аналогичное бедствие, функционирующая система раннего предупреждения могла бы помочь предотвратить хотя бы часть человеческих жертв и материальных потерь. Непал мало способствует глобальному потеплению, но часто терпит его последствия, что не оставляет стране иного выбора, кроме как сосредоточиться на подготовке и реагировании.

NDTV (Нью-Дели, Индия) Стал ли причиной наводнения в Непале прорыв естественной плотины в Китае? Пекин дал ответ После того как из Тибета пришло масштабное наводнение, принесшее разрушения в Непал и Китай, стали звучать вопросы о том, что китайская система раннего оповещения могла предотвратить большие жертвы в этой природной катастрофе, одной из самых трагических в истории Непала. «Следует с большим сожалением отметить, что наш северный сосед (Китай.— “Ъ”) очень подвел нас. Он не предупредил нас о столь масштабной катастрофе, и мы понесли огромные человеческие потери»,— написал в соцсети X непальский журналист Паршурам Кафле. Занимавшийся восстановлением Непала после землетрясения 2015 года Говинд Радж Похарел заявил NDTV, что «имея продвинутые спутниковые системы и технологии, Китай мог по крайней мере заметить происходящее и передать информацию непальской стороне», но «они ничего не увидели» и «Китай потерял так же много людей». «Системы раннего оповещения нет, а даже если бы она была, она не успела бы предупредить жителей»,— сказал эксперт. Посольство Китая уже отреагировало на эти мнения. Утверждения о том, что обрушение естественной плотины на китайской стороне привело к большим потерям на непальской стороне,— это фейк. В посольстве добавили, что причиной наводнения стало «землетрясение или обрушение ледника на непальской стороне». «Обвинения ничем не помогают, а сотрудничество спасает жизни»,— говорится в заявлении посольства.

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США) Сотни человек пропали без вести, 157 погибли в результате наводнения в Непале и Тибете В Непале и Китае сотни людей пропали без вести после разрушительных наводнений, предположительно вызванных сходом лавины в Гималаях. В результате были затоплены города и деревни, популярные среди индуистских и буддийских паломников. Ученые со всего мира, занимающиеся изучением гор, горных рек и ледников, пытаются разгадать тайну причины столь разрушительного наводнения. После встречи с китайскими метеорологами департамент прогнозирования погоды Непала написал в социальных сетях, что, согласно предварительной оценке Китая, «на территории Китая не было значительных осадков и наводнений». По мнению ученых, сейчас главная гипотеза, основанная на первоначальном анализе спутниковых данных, заключается в том, что от ледника откололся большой кусок, который скатился на сотни метров вниз в долину. Там лед раскололся на куски и под действием огромной скорости стремительно влился в реки ниже по течению.

The Times (Лондон, Великобритания) «Вода обрушилась со скоростью молнии»: как неожиданное наводнение принесло разрушения в Непал Сначала видишь бегущих людей, они выбегают из зданий, запрыгивают в автомобили. Потом появляются птицы — сначала одна, потом десятки, и все они летят в одном направлении. Наконец, спустя 20 секунд камера видеонаблюдения, установленная на столбе у пограничного пункта между Непалом и Китаем, показывает, от чего все бегут. За пару секунд толпы бегущих людей подхватывает мощный поток грязи, воды, обломков и камней от тех самых зданий, из которых они выбежали. Трансляция видео с камеры останавливается. А вода — нет… Это наводнение, вероятно, станет одним из самых страшных в Гималаях на памяти живущих там людей. Единственное, что можно сказать с уверенностью,— число жертв, которых к вечеру среды уже было 160, будет расти.

Подготовили Алена Миклашевская, Евгений Хвостик