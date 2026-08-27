Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

СКР подтвердил гибель военнослужащего при взрыве автомобиля в Петербурге

Следователи установили личности потерпевших по делу о взрыве автомобиля в Санкт-Петербурге. Как сообщили в региональном главке СКР, погибшим оказался военнослужащий одной из воинских частей. Пострадала его супруга, ей оказывают медицинскую помощь.

По данным ведомства, «возгорание автомобиля» произошло в Пушкинском районе. Возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают сотрудники СКР и оперативных служб.

О гибели военнослужащего изначально сообщала «Фонтанка». По данным издания, в салоне машины сработало самодельное взрывное устройство. Мужчина погиб на месте.

Никита Черненко

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд