СКР подтвердил гибель военнослужащего при взрыве автомобиля в Петербурге

Следователи установили личности потерпевших по делу о взрыве автомобиля в Санкт-Петербурге. Как сообщили в региональном главке СКР, погибшим оказался военнослужащий одной из воинских частей. Пострадала его супруга, ей оказывают медицинскую помощь.

По данным ведомства, «возгорание автомобиля» произошло в Пушкинском районе. Возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают сотрудники СКР и оперативных служб.

О гибели военнослужащего изначально сообщала «Фонтанка». По данным издания, в салоне машины сработало самодельное взрывное устройство. Мужчина погиб на месте.

Никита Черненко