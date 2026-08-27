«Фонтанка»: в Петербурге взорвали машину военнослужащего
На Колпинском шоссе в Санкт-Петербурге взорвалась машина. Внутри находились военнослужащий и его жена, пишет «Фонтанка.ру». По данным издания, мужчина погиб на месте, женщину госпитализировали.
Как заявили «Фонтанке» очевидцы, ЧП случилось у магазина «Магнит» на Колпинском шоссе, д. 24. Взрыв произошел около 10:00, когда машина начала отъезжать от дома. Издание утверждает, что в автомобиле сработало самодельное взрывное устройство. Telegram-канал 112 также передает, что водитель погиб, а находившаяся внутри пассажирка получила ранения.
За несколько месяцев до инцидента ФСБ сообщала о задержании в Санкт-Петербурге мужчины, который по заданию украинских спецслужб собирался заложить бомбу под автомобиль сотрудника оборонного предприятия. Также в феврале 2026 года ФСБ опубликовала видео, на котором неизвестный мужчина устанавливает взрывное устройство под автомобиль высокопоставленного военнослужащего в Санкт-Петербурге, при этом бомба была обезврежена. В октябре 2025 года в Подмосковье был задержан мужчина, взорвавший автомобиль военнослужащего по заданию украинских спецслужб, и ему грозит до 20 лет лишения свободы по уголовному делу о теракте. Ранее, в ноябре 2024 года, в Севастополе погиб военнослужащий в результате взрыва автомобиля, при этом губернатор региона не исключил возможность диверсии.