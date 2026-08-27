«Фонтанка»: в Петербурге взорвали машину военнослужащего

На Колпинском шоссе в Санкт-Петербурге взорвалась машина. Внутри находились военнослужащий и его жена, пишет «Фонтанка.ру». По данным издания, мужчина погиб на месте, женщину госпитализировали.

Как заявили «Фонтанке» очевидцы, ЧП случилось у магазина «Магнит» на Колпинском шоссе, д. 24. Взрыв произошел около 10:00, когда машина начала отъезжать от дома. Издание утверждает, что в автомобиле сработало самодельное взрывное устройство. Telegram-канал 112 также передает, что водитель погиб, а находившаяся внутри пассажирка получила ранения.