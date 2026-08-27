СКР возбудил дело после подрыва машины в Санкт-Петербурге
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после «возгорания автомобиля» в Санкт-Петербурге. По данным следствия, при ЧП погиб один человек, второго пострадавшего госпитализировали. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального управления ведомства.
Инцидент произошел в Пушкинском районе города. На месте работают следователи, криминалисты и специалисты оперативных служб. Следствие выясняет обстоятельства произошедшего, планируется проведение судебных экспертиз.
По данным «Фонтанки», в автомобиле сработало самодельное взрывное устройство около 10:00. Издание утверждает, что в салоне машины находились военнослужащий и его жена. Мужчина погиб на месте.
Утром 27 августа 2026 года в Санкт-Петербурге произошел взрыв автомобиля, в котором, по данным «Фонтанка.ру», сработала самодельная бомба, при этом военнослужащий погиб, а его жена получила ранения. Ранее, 22 декабря 2025 года, в Москве был зафиксирован схожий инцидент: при взрыве машины пострадал один человек, и по этому факту Следственный комитет также возбудил уголовное дело.
В Санкт-Петербурге в 2025–2026 годах были и другие случаи, когда Следственный комитет возбуждал уголовные дела после пожаров с человеческими жертвами, но они не были связаны со взрывами. Так, 15 февраля 2026 года было возбуждено уголовное дело после пожара в частном доме в поселке Песочный, где погибли три человека, а 12 февраля 2026 года – после квартирного пожара на Бухарестской улице, в результате которого один человек погиб и семь пострадали. В декабре 2025 года Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели двух петербуржцев при квартирном пожаре на улице Блохина.