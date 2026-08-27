СКР возбудил дело после подрыва машины в Санкт-Петербурге

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после «возгорания автомобиля» в Санкт-Петербурге. По данным следствия, при ЧП погиб один человек, второго пострадавшего госпитализировали. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального управления ведомства.

Инцидент произошел в Пушкинском районе города. На месте работают следователи, криминалисты и специалисты оперативных служб. Следствие выясняет обстоятельства произошедшего, планируется проведение судебных экспертиз.

По данным «Фонтанки», в автомобиле сработало самодельное взрывное устройство около 10:00. Издание утверждает, что в салоне машины находились военнослужащий и его жена. Мужчина погиб на месте.

Никита Черненко