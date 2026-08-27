После наводнения в Непале спасли 27 иностранных туристов

Управление по туризму Непала сообщило, что после наводнения на границе с Тибетским автономным районом удалось спасти 27 иностранных туристов. Список с их именами ведомство опубликовало в соцсети X.

Среди спасенных перечислены четыре гражданина Южной Кореи, два — Италии, 11 — Индии, два — США. Гражданство еще восьми человек не уточняется. В ведомстве отметили, что спасательные работы продолжаются.

Наводнение началось 25 августа из-за схода ледниковой лавины на северной стороне горы Лангтанг-Лирунга. Ледяная масса полностью перекрыла русло реки Лхенде-Кхола и создала запруду. Когда плотина прорвалась, сель обрушился в реку Тришули. Эксперты Международного центра комплексного развития горных районов заявили, что уровень воды в этой реке поднялся на 9 м за полчаса. Сель затронул еще три реки. Потоки воды, камней и грязи обрушились на шесть районов Непала и Тибетский автономный район. В Непале и Китае пропали в общей сложности 1,5 тыс. человек, погибли — 359.