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После наводнения в Непале спасли 27 иностранных туристов

Управление по туризму Непала сообщило, что после наводнения на границе с Тибетским автономным районом удалось спасти 27 иностранных туристов. Список с их именами ведомство опубликовало в соцсети X.

Среди спасенных перечислены четыре гражданина Южной Кореи, два — Италии, 11 — Индии, два — США. Гражданство еще восьми человек не уточняется. В ведомстве отметили, что спасательные работы продолжаются.

Наводнение началось 25 августа из-за схода ледниковой лавины на северной стороне горы Лангтанг-Лирунга. Ледяная масса полностью перекрыла русло реки Лхенде-Кхола и создала запруду. Когда плотина прорвалась, сель обрушился в реку Тришули. Эксперты Международного центра комплексного развития горных районов заявили, что уровень воды в этой реке поднялся на 9 м за полчаса. Сель затронул еще три реки. Потоки воды, камней и грязи обрушились на шесть районов Непала и Тибетский автономный район. В Непале и Китае пропали в общей сложности 1,5 тыс. человек, погибли — 359.

Фотогалерея

Разрушения после масштабного наводнения в Непале

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Наводнение началось после схода оползня в реку Бхоте-Коши. Снежно-каменную лавину вызвало землетрясение магнитудой 4,4 утром 26 августа около 08:37 по местному времени

Наводнение началось после схода оползня в реку Бхоте-Коши. Снежно-каменную лавину вызвало землетрясение магнитудой 4,4 утром 26 августа около 08:37 по местному времени

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Пострадали регионы Тимуре, Расвагади и Сьябрубеси в округе Расува

Пострадали регионы Тимуре, Расвагади и Сьябрубеси в округе Расува

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Непал запросил помощь в проведении спасательных операций у Китая и Индии

Непал запросил помощь в проведении спасательных операций у Китая и Индии

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Пострадавшая на руках у спасателей

Пострадавшая на руках у спасателей

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Жители наблюдают за тем, что осталось от их домов после наводнения

Жители наблюдают за тем, что осталось от их домов после наводнения

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Спасатели используют экскаваторы, чтобы добраться до затопленных зданий

Спасатели используют экскаваторы, чтобы добраться до затопленных зданий

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Местный житель на веранде своего дома

Местный житель на веранде своего дома

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Из важнейшей инфраструктуры, помимо дорог, пострадали 14 объектов гидроэнергетики

Из важнейшей инфраструктуры, помимо дорог, пострадали 14 объектов гидроэнергетики

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Раненого эвакуируют из затопленного региона

Раненого эвакуируют из затопленного региона

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Спутниковый снимок деревни Хкадга Бханджянг в районе Нувакот перед бедствием

Спутниковый снимок деревни Хкадга Бханджянг в районе Нувакот перед бедствием

Фото: 2026 Planet Labs PBC / Handout / Reuters

Через затопленные населенные пункты проходят треккинговые и паломнические маршруты

Через затопленные населенные пункты проходят треккинговые и паломнические маршруты

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Разрушения есть также в приграничных районах Китая, но об их масштабе власти страны пока не сообщали

Разрушения есть также в приграничных районах Китая, но об их масштабе власти страны пока не сообщали

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Раненых доставляют в больницы на вертолетах

Раненых доставляют в больницы на вертолетах

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

По словам властей, из-за сезона дождей туристов в Непале сейчас немного

По словам властей, из-за сезона дождей туристов в Непале сейчас немного

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Пострадавшего вывозят в ковше экскаватора из затопленной местности

Пострадавшего вывозят в ковше экскаватора из затопленной местности

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

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Наводнение началось после схода оползня в реку Бхоте-Коши. Снежно-каменную лавину вызвало землетрясение магнитудой 4,4 утром 26 августа около 08:37 по местному времени

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Пострадали регионы Тимуре, Расвагади и Сьябрубеси в округе Расува

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Непал запросил помощь в проведении спасательных операций у Китая и Индии

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Пострадавшая на руках у спасателей

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Жители наблюдают за тем, что осталось от их домов после наводнения

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Спасатели используют экскаваторы, чтобы добраться до затопленных зданий

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Местный житель на веранде своего дома

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Из важнейшей инфраструктуры, помимо дорог, пострадали 14 объектов гидроэнергетики

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Раненого эвакуируют из затопленного региона

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Спутниковый снимок деревни Хкадга Бханджянг в районе Нувакот перед бедствием

Фото: 2026 Planet Labs PBC / Handout / Reuters

Через затопленные населенные пункты проходят треккинговые и паломнические маршруты

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Разрушения есть также в приграничных районах Китая, но об их масштабе власти страны пока не сообщали

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Раненых доставляют в больницы на вертолетах

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

По словам властей, из-за сезона дождей туристов в Непале сейчас немного

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Пострадавшего вывозят в ковше экскаватора из затопленной местности

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

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