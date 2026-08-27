Амурский ГХК пообещал дополнительные выплаты семьям погибших и пострадавшим

Амурский газохимический комплекс (ГХК) сообщил, что семьи погибших при пожаре на предприятии и госпитализированные работники получат дополнительные выплаты. По последним данным, в результате ЧП погибли 15 сотрудников подрядных организаций. В больницах продолжают лечение 39 человек.

«Амурский ГХК принял решение о дополнительных к предусмотренным по законодательству выплатах семьям погибших, а также госпитализированным пострадавшим», — заявили в компании.

ГХК начал аварийно-восстановительные работы. По данным предприятия, постоянные проверки воздуха на территории комплекса, рядом с ней и в близлежащих населенных пунктах, в том числе в Свободном, не выявили превышения допустимого содержания вредных веществ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Возгорание на газу».