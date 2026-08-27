Амурский ГХК пообещал дополнительные выплаты семьям погибших и пострадавшим
Амурский газохимический комплекс (ГХК) сообщил, что семьи погибших при пожаре на предприятии и госпитализированные работники получат дополнительные выплаты. По последним данным, в результате ЧП погибли 15 сотрудников подрядных организаций. В больницах продолжают лечение 39 человек.
«Амурский ГХК принял решение о дополнительных к предусмотренным по законодательству выплатах семьям погибших, а также госпитализированным пострадавшим», — заявили в компании.
ГХК начал аварийно-восстановительные работы. По данным предприятия, постоянные проверки воздуха на территории комплекса, рядом с ней и в близлежащих населенных пунктах, в том числе в Свободном, не выявили превышения допустимого содержания вредных веществ.
Подробнее — в материале «Ъ» «Возгорание на газу».
Пожар на Амурском газохимическом комплексе (АГХК) произошел 25 августа 2026 года на стройплощадке, где строят одно из крупнейших в мире предприятий по производству полиэтилена и полипропилена. Погибли семь человек: один гражданин РФ и шесть граждан КНР, при этом судьба еще девяти китайских граждан, сотрудников подрядной организации, остается неизвестной. В больницах Благовещенска и Свободного остаются 37 пострадавших, восемь из них в тяжелом состоянии, а девять человек были отправлены спецбортом МЧС в Москву.
По факту возгорания возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Руководство Амурского ГХК пообещало оказать медицинскую, психологическую и материальную помощь пострадавшим и семьям погибших. Мониторинг качества воздуха в районе происшествия проводит Роспотребнадзор, подтвердивший отсутствие превышения предельно допустимых концентраций продуктов горения.
АГХК является совместным проектом России и Китая, в котором 40% доли принадлежит китайской компании Sinopec. Запуск комплекса планировался на 2027 год, но еще в феврале 2024 года на его возведении было задействовано более 14 тысяч человек.