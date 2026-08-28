Зачем Дональд Трамп вводил режим ЧП

За два президентских срока Дональд Трамп вводил общенациональный режим чрезвычайного положения (ЧП) более 20 раз — больше, чем кто-либо из его предшественников. Приведем подробности некоторых случаев.

Сентябрь 2018 года. ЧП из-за угрозы иностранного вмешательства в выборы. Обязывает директора национальной разведки регулярно оценивать угрозу вмешательства. Госдепартамент и Минфин должны рекомендовать президенту, против кого ввести санкции за причастность к вмешательству. Под «вмешательством» подразумеваются попытки кибератак на «избирательную инфраструктуру».

Февраль 2019 года. Указ о введении ЧП на границе с Мексикой позволил господину Трампу получить дополнительные средства на возведение стены между США и Мексикой без одобрения Конгресса. Как объяснял республиканец, страна столкнулась с «наплывом наркотиков, нашествием людей и преступных группировок» и с этим необходимо срочно что-то делать.

Март 2020 года. Общенациональный режим ЧП для борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Позволил освободить более $50 млрд из национального фонда помощи в случае стихийных бедствий. Минздрав получил более широкие полномочия, а также смог привлекать дополнительные силы для организации экстренной помощи.

Ноябрь 2020 года. Указом о ЧП Дональд Трамп запретил американцам инвестировать в китайские компании, оказывающие поддержку армии и силовым структурам Китая. В перечень, в частности, вошли телекоммуникационная компания Huawei, разработчик систем видеонаблюдения Hikvision и концерн CRCC.

Апрель 2025 года. ЧП в стране из-за ситуации в экономике. Причиной господин Трамп назвал угрозу дефицита торгового баланса в США: «Отсутствие взаимности в двусторонних торговых отношениях, несоизмеримые тарифные ставки и барьеры, а также экономическая политика торговых партнеров США… представляют чрезвычайную угрозу национальной безопасности и экономике». Тогда же президент объявил о введении зеркальных пошлин в отношении иностранных торговых партнеров.

Апрель 2025 года. Указ о продлении на год режима чрезвычайного положения в связи с «вредоносной деятельностью» России. Он был введен еще Джо Байденом. Документ включает продление антироссийских санкций и блокировки российских активов.

Январь 2026 года. ЧП из-за угрозы национальной безопасности, исходящей от Кубы. В указе утверждается, что действия кубинских властей направлены на нанесение вреда Вашингтону, а также на поддержку враждебных стран и террористов, стремящихся уничтожить США. Благодаря этому документу США могут установить дополнительную адвалорную пошлину на товары стран, которые поставляют Кубе нефть.