Захарова: ЕС цинично использует Армению в противостоянии с Россией

В Армении участились репрессии против политических сил и деятелей, которые выступают за сохранение союзнических отношений с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, представители Евросоюза (ЕС) «обходят молчанием» ужесточение давления на политиков и общественников в Армении.

«Это лишнее подтверждение того, что новые так называемые друзья армянских властей продолжают закрывать глаза на все, что хоть как-то способствует достижению еэсовских целей применительно Армении, а именно — цинично использовать республику, ее потенциал и ее граждан в своем противостоянии с Россией»,— сказала госпожа Захарова на брифинге.

Представитель МИД РФ заверила, что Россия по-прежнему считает Армению братской страной. «Деструктивная линия» властей Армении «резко контрастирует с публичными уверениями о том, что там не предпринимают шагов для ухудшения отношений с Россией», убеждена дипломат.

В декабре 2025 года Армения и ЕС подписали повестку стратегического партнерства. Президент России Владимир Путин призывал власти Армении как можно скорее провести референдум по поводу участия страны в ЕС или ЕАЭС. На этой неделе премьер Армении Никол Пашинян анонсировал скорую подачу заявки на вступление Армении в ЕС.

О ситуации в республике — в материале «Ъ» «Экс-президенту подобрали статьи».