Экс-президенту подобрали статьи

Антикоррупционный комитет и Генпрокуратура Армении перешли к жестким мерам в отношении лидеров оппозиции. 25 августа в Ереване были задержаны бывший президент республики Роберт Кочарян и его старший сын Седрак. Одновременно силовики провели обыски по нескольким десяткам адресов и опечатали крупные коммерческие объекты. Ближе к концу дня Роберт Кочарян был экстренно госпитализирован.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выдвижение обвинений против экс-президента Армении Роберта Кочаряна (на фото в центре) произошло на следующий день после жесткой словесной перепалки в парламенте его младшего сына и армянского премьера

Фото: AYP / Коммерсантъ Выдвижение обвинений против экс-президента Армении Роберта Кочаряна (на фото в центре) произошло на следующий день после жесткой словесной перепалки в парламенте его младшего сына и армянского премьера

Фото: AYP / Коммерсантъ

О том, что второй президент Армении доставлен в Антикоррупционный комитет в рамках расследования дела о коррупции, сообщил глава его офиса Баграт Микоян. Почти одновременно сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) прибыли с обысками в квартиру младшего сына экс-президента — Левона Кочаряна, депутата Национального собрания от оппозиционной фракции «Армения». По данным правоохранителей, следственные действия затронули ключевые бизнес-активы семьи: был опечатан автомобильный салон Toyota, прошли обыски в элитном спорткомплексе Orange Fitness, развлекательном центре Play City и ювелирном офисе Pregomesh.

В Генпрокуратуре республики заявили, что расследование охватывает период президентства Кочаряна с 2004 по 2009 год.

Силовики инкриминируют политику три эпизода злоупотребления официальными полномочиями, два эпизода получения взяток в особо крупном размере и четыре эпизода отмывания денег в особо крупных размерах.

По версии следствия, Кочарян использовал служебное положение для незаконного отчуждения и присвоения государственной собственности. Речь идет об объектах общественного и экономического значения общей стоимостью свыше 4 млрд армянских драмов ($10 млн), которые выкупались по ценам «значительно ниже рыночных». В рамках дела также проверяются трансакции на счета сыновей экс-президента на общую сумму около 144 млрд драмов ($360 млн), $309 млн и €77 млн ($81 млн). По версии обвинения, активы легализовывались через застройку, фиктивное дарение акций и продажу недвижимости третьим лицам.

Уголовное преследование по этому же делу начато еще против девяти человек из числа прежнего руководства, включая экс-президента и бывшего министра обороны Сержа Саргсяна, экс-премьера Андраника Маркаряна и бывшего мэра Еревана Гагика Бегларяна.

Задержание Кочаряна не было внезапным — тучи над его головой сгущались в течение всего лета. Так, 15 июня экс-президенту не позволили вылететь из ереванского аэропорта Звартноц, заявив, что на него наложен запрет покидать страну. А уже 17 июня Центризбирком Армении официально лишил лидера блока «Армения» депутатской неприкосновенности. Это произошло сразу после досрочных парламентских выборов 7 июня, на которых блок Кочаряна набрал 9,92% голосов, заняв третье место.

Накануне задержания в парламенте произошла жесткая перепалка между премьер-министром Николом Пашиняном и Левоном Кочаряном. Премьер прямо заявил, что имущество семьи экс-президента нажито незаконно и будет возвращено государству. Оппозиция убеждена, что это было прямое указание силовикам, сделанное «с трибуны парламента».

В офисе Роберта Кочаряна происходящее назвали «очередной скоординированной атакой властей», подчеркнув, что Пашиняна и его соратников пугает намерение оппозиции «наказать власть за национальное предательство».

Адвокат экс-президента Арам Орбелян назвал обвинения необоснованными и отметил, что они содержат глубокие правовые изъяны и носят исключительно конъюнктурный характер. Сторонники экс-президента также увязывают аресты с новым внешнеполитическим курсом Еревана, направленным на сближение с ЕС и заморозкой отношений с Москвой, считая преследование попыткой зачистить поле Армении, подавив выступления пророссийской оппозиции. Ближе к вечеру 25 августа стало известно, что у 71-летнего Кочаряна в изоляторе резко поднялось давление, и из Антикоррупционного комитета он был экстренно доставлен в больницу. Впрочем, на действия властей это вряд ли повлияет: комитет уже готовит ходатайство в суд об аресте политика.

Арсений Иванов, Владимир Новиков