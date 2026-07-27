Путин созвонился с Пашиняном и призывал быстрее провести референдум по ЕАЭС

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Во время беседы Владимир Путин отметил, что Армении нужно как можно скорее провести референдум по членству в ЕАЭС, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Никол Пашинян в разговоре с Владимиром Путиным сообщил, что правительство Армении готово решать вопрос, связанный с референдумом по ЕАЭС. Что касается референдума по вступлению в ЕС, как отметил господин Пашинян, то он возможен только после официальной заявки в Евросоюз, сообщает пресс-служба правительства Армении.

Во время разговора Никол Пашинян также отметил, что ограничения на экспорт товаров армянского происхождения на рынок РФ противоречат договорно-правовой базе Армения — Россия и правилам ЕАЭС. Он попросил Владимира Путина «принять меры в направлении урегулирования этих проблем», отмечается в сообщении правительства Армении.