Иски о снятии «Яблока» с выборов в двух регионах оказались идентичными на две трети

Иски об отмене регистрации партии «Яблоко» на выборах в два региональных парламента, почти одновременно поданные свердловским отделением ЛДПР и калининградским отделением «Коммунистов России», совпадают примерно на 63%. Об этом заявили в пресс-службе «Яблока», отметив, что в обоих случаях заявители апеллируют к выводам Верховного суда, который 10 августа снял федеральный список партии с выборов в Госдуму.

В частности, речь в исках идет о распространении агитационных материалов в заблокированных в РФ соцсетях, а также о нарушении авторского права в материалах, опубликованных на сайте «Яблока». Эти нарушения уже установлены Верховным судом, а значит, не нуждаются в дополнительном доказывании, настаивают заявители. Так как общепартийные агитматериалы использовались и в ходе региональной кампании, санкция должна распространяться и на региональные партсписки, настаивают авторы обоих исков.

Как отмечают в пресс-службе «Яблока», в исках совпадают не только ссылки на законодательство и стандартные процессуальные формулы, но и целые абзацы. Идентичность исков свидетельствует о том, что решение о снятии «яблочников» с выборов принято федеральными властями, считает руководитель аналитического центра «Яблока» и лидер калининградского списка партии Иван Большаков.

Ранее суды уже сняли партсписки «Яблока» с выборов в заксобрания Карелии и Псковской области, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в регистрации списков отказали региональные избиркомы. Партия продолжает участвовать в региональных кампаниях только в Калининградской, Новгородской, Свердловской и Томской областях.

Подробнее — в материале «Ъ» «''Яблоко'' теряет регионы».

Анастасия Корня