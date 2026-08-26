Иски о снятии «Яблока» с выборов в двух регионах оказались идентичными на две трети
Иски об отмене регистрации партии «Яблоко» на выборах в два региональных парламента, почти одновременно поданные свердловским отделением ЛДПР и калининградским отделением «Коммунистов России», совпадают примерно на 63%. Об этом заявили в пресс-службе «Яблока», отметив, что в обоих случаях заявители апеллируют к выводам Верховного суда, который 10 августа снял федеральный список партии с выборов в Госдуму.
В частности, речь в исках идет о распространении агитационных материалов в заблокированных в РФ соцсетях, а также о нарушении авторского права в материалах, опубликованных на сайте «Яблока». Эти нарушения уже установлены Верховным судом, а значит, не нуждаются в дополнительном доказывании, настаивают заявители. Так как общепартийные агитматериалы использовались и в ходе региональной кампании, санкция должна распространяться и на региональные партсписки, настаивают авторы обоих исков.
Как отмечают в пресс-службе «Яблока», в исках совпадают не только ссылки на законодательство и стандартные процессуальные формулы, но и целые абзацы. Идентичность исков свидетельствует о том, что решение о снятии «яблочников» с выборов принято федеральными властями, считает руководитель аналитического центра «Яблока» и лидер калининградского списка партии Иван Большаков.
Ранее суды уже сняли партсписки «Яблока» с выборов в заксобрания Карелии и Псковской области, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в регистрации списков отказали региональные избиркомы. Партия продолжает участвовать в региональных кампаниях только в Калининградской, Новгородской, Свердловской и Томской областях.
Подробнее — в материале «Ъ» «''Яблоко'' теряет регионы».
Верховный суд 10 августа 2026 года снял федеральный список «Яблока» с выборов в Государственную думу, основываясь на обвинениях в иностранном финансировании, неоплаченной из избирательного фонда агитации и нарушении авторских прав. Это решение подтвердила Апелляционная коллегия Верховного суда 20 августа, согласившись с выводами первой инстанции, включая иностранное финансирование кампании через «контрагентов» и нарушение авторских прав при использовании изображений, созданных с помощью ChatGPT, без указания правообладателя.
Партия «Родина» выступила инициатором иска, который привел к снятию федерального списка «Яблока» с выборов в Госдуму, а также инициировала отмену регистрации списка «яблочников» на выборах в заксобрание Карелии и Псковской области. Псковский областной суд 25 августа удовлетворил иск «Родины» и отменил регистрацию списка «Яблока» на выборах в законодательное собрание, а также 27 августа рассмотрит иск «Яблока» к «Родине».