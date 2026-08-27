Захарова исключила политический мотив приема Башара Асада в России
Захарова: решение о приеме Асада в России было гуманитарным, а не политическим
Решение о приеме свергнутого президента Сирии Башара Асада и его семьи в России было исключительно гуманитарным. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
«Никакой политической подоплеки в решении о его приеме в нашей стране не было и нет — оно принималось исходя из сугубо гуманитарных соображений, драматических условий смены власти в Сирии»,— сказала госпожа Захарова на брифинге. По ее словам, бывшему сирийскому президенту и его семье «грозила гибель».
В начала августа дамасский суд заочно приговорил Башара Асада к смертной казни. Его признали виновным в преступлениях против человечности: пытках, убийствах, жестких задержаниях. По оценкам Сирийского наблюдательного совета по правам человека, жертвами стали не менее 500 тыс. человек с 2011 года.
Башар Асад правил Сирией с 2000 года. В декабре 2024 года власть в стране захватила антиправительственные группировки, а временным президентом стал Ахмед аш-Шараа. Башар Асад бежал с семьей в Россию, где получил политическое убежище. По данным англоязычных СМИ, сейчас он проживает в Москва-Сити.
11 августа 2026 года Уголовный суд Дамаска заочно приговорил экс-президента Сирии Башара Асада и его ближайшее окружение к смертной казни, признав их виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности в ходе гражданского конфликта.
Башар Асад покинул Сирию 8 декабря 2024 года после захвата власти коалицией исламистских группировок и прибыл в Россию, где ему было предоставлено политическое убежище. В сентябре 2025 года сирийский суд заочно арестовал бывшего президента по обвинению в умышленном убийстве, пытках и незаконном лишении свободы. Новые сирийские власти, возглавляемые президентом переходного периода Ахмедом аш-Шараа, рассчитывают на экстрадицию Башара Асада, но пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать эту тему в январе 2026 года.