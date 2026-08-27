Захарова исключила политический мотив приема Башара Асада в России

Решение о приеме свергнутого президента Сирии Башара Асада и его семьи в России было исключительно гуманитарным. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Никакой политической подоплеки в решении о его приеме в нашей стране не было и нет — оно принималось исходя из сугубо гуманитарных соображений, драматических условий смены власти в Сирии»,— сказала госпожа Захарова на брифинге. По ее словам, бывшему сирийскому президенту и его семье «грозила гибель».

В начала августа дамасский суд заочно приговорил Башара Асада к смертной казни. Его признали виновным в преступлениях против человечности: пытках, убийствах, жестких задержаниях. По оценкам Сирийского наблюдательного совета по правам человека, жертвами стали не менее 500 тыс. человек с 2011 года.

Башар Асад правил Сирией с 2000 года. В декабре 2024 года власть в стране захватила антиправительственные группировки, а временным президентом стал Ахмед аш-Шараа. Башар Асад бежал с семьей в Россию, где получил политическое убежище. По данным англоязычных СМИ, сейчас он проживает в Москва-Сити.