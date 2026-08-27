МГУ подтвердил информацию о смерти доцента Анны Каменевой

Доцент кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы госаудита МГУ Анна Каменева погибла в возрасте 43 лет, подтвердила пресс-служба факультета. Анна Каменева — вдова бывшего вице-премьера Дагестана Гаджи Махачева. О ее смерти стало известно накануне.

«С прискорбием сообщаем, что трагически погибла Анна Николаевна Каменева... Для факультета, коллег и учеников Анны Николаевны ее гибель стала невосполнимой утратой. Анна Николаевна навсегда останется в нашей памяти»,— отметили в университете. Другие подробности там не привели.

РЕН ТВ сообщал, что тело Анны Каменевой нашли в ее доме в подмосковной деревне Жуковка. На месте происшествия были обнаружены травматический пистолет и гильзы. Причины произошедшего устанавливают следователи. По подозрению в убийстве задержали друга сына погибшей.