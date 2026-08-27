Голикова: 137 тыс. участников СВО трудоустроили после переобучения
Более 137 тыс. участников СВО, прошедших переподготовку, уже трудоустроены, а 9,5 тыс. — открыли собственное дело. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на всероссийском форуме «Вместе победим», ее слова передает корреспондент «Ъ».
Вице-премьер добавила, что сейчас участники СВО проходят переподготовку по 23 специальностям. «Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин поручил нам реализовать все возможное для того, чтобы вернувшиеся участники специальной военной операции были трудоустроены, получили образование, получили, возможно, новую профессию»,— сказала госпожа Голикова.
В соответствии с ФЗ «Об образовании» участники СВО поступают на бюджет в вузы по отдельной квоте (не менее 10% от общего числа бюджетных мест). Также они имеют преимущественное право на зачисление в колледжи и техникумы и бесплатное получение второго среднего профессионального образование. Кроме того, им доступны: бесплатные образовательные программы и курсы повышения квалификации по востребованным гражданским специальностям; социальные контракты на открытие бизнеса или развития самозанятости в упрощенном порядке.
Госпожа Голикова указала, что в правительство поступает «достаточно большое количество вопросов» от участников СВО и членов их семей. С 2024 года поступило 1,6 тыс. обращений и на сегодняшний день решены 96% из них. «Остальные находятся в решении и, безусловно, будут решены. Но самое главное, что эти вопросы являются для нас основой для изменения действующего законодательства»,— отметила вице-премьер.
В марте 2026 года министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщил, что более 55% вернувшихся с СВО военнослужащих трудоустроены или занимаются бизнесом. При этом 19 тыс. человек были направлены на реабилитацию в специализированные центры Соцфонда в 2025 году, а в 2026 году планируется направить более 22 тыс. участников СВО на реабилитацию. В августе 2026 года президент Владимир Путин подчеркнул необходимость заранее готовиться к трудоустройству участников СВО после окончания боевых действий, отмечая, что их число превышает 700 тыс. человек. Правительство, по словам президента, работает над медицинской реабилитацией, образованием и трудоустройством вернувшихся с фронта.
В декабре 2024 года Владимир Путин поручил правительству и фонду «Защитники Отечества» разработать план по повышению уровня трудоустройства участников боевых действий. В июне 2025 года премьер-министр Михаил Мишустин отчитался о готовности плана, который охватывает семь блоков мероприятий. Эти меры включают выявление тех, кто не обратился в службу занятости, содействие в получении необходимых документов и обучение сотрудников службы занятости, а также создание условий для ведения предпринимательской деятельности и поддержку бойцов с инвалидностью.