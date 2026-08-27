Голикова: 137 тыс. участников СВО трудоустроили после переобучения

Более 137 тыс. участников СВО, прошедших переподготовку, уже трудоустроены, а 9,5 тыс. — открыли собственное дело. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на всероссийском форуме «Вместе победим», ее слова передает корреспондент «Ъ».

Вице-премьер добавила, что сейчас участники СВО проходят переподготовку по 23 специальностям. «Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин поручил нам реализовать все возможное для того, чтобы вернувшиеся участники специальной военной операции были трудоустроены, получили образование, получили, возможно, новую профессию»,— сказала госпожа Голикова.

В соответствии с ФЗ «Об образовании» участники СВО поступают на бюджет в вузы по отдельной квоте (не менее 10% от общего числа бюджетных мест). Также они имеют преимущественное право на зачисление в колледжи и техникумы и бесплатное получение второго среднего профессионального образование. Кроме того, им доступны: бесплатные образовательные программы и курсы повышения квалификации по востребованным гражданским специальностям; социальные контракты на открытие бизнеса или развития самозанятости в упрощенном порядке.

Госпожа Голикова указала, что в правительство поступает «достаточно большое количество вопросов» от участников СВО и членов их семей. С 2024 года поступило 1,6 тыс. обращений и на сегодняшний день решены 96% из них. «Остальные находятся в решении и, безусловно, будут решены. Но самое главное, что эти вопросы являются для нас основой для изменения действующего законодательства»,— отметила вице-премьер.

Полина Мотызлевская, Лаура Кеффер