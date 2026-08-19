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Путин призвал заранее готовиться к трудоустройству бойцов после окончания СВО

Президент Владимир Путин призвал заранее подготовиться к трудоустройству участников спецоперации на Украине после окончания боевых действий. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Много людей, их трудоустроить нужно, и они со здоровыми амбициями придут и так далее. Это серьезная работа, к которой надо заранее готовиться»,— сказал Владимир Путин.

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Группировка российских войск в зоне боевых действий превышает 700 тыс. человек, уточнял президент на прошлой неделе. По его словам, правительство работает над медреабилитацией, образованием и трудоустройством вернувшихся с фронта. При трудоустройстве недостаточно предлагать работу в военкоматах: в системе Минобороны есть много других направлений, отмечал президент.

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