Составлено ИИ-Ассистентъ

Отношения между Россией и Румынией обострились из-за инцидентов с беспилотниками над румынской территорией. МИД Румынии вызвал посла России Владимира Липаева 27 июля 2026 года, объявив одного из сотрудников российской дипмиссии персоной нон грата. Это произошло после того, как в небе над румынской территорией за три дня были уничтожены три беспилотника, которые, по утверждению Бухареста, были российскими.

Ранее, 29 мая 2026 года, МИД Румынии уже вызывал посла России Владимира Липаева после попадания беспилотника в жилой дом в городе Галац, где министр иностранных дел Румынии Оана Цойу пригрозила новыми санкциями в отношении России. Еще один инцидент произошел 24 апреля 2026 года, когда упавший беспилотник вблизи города Галаца, по утверждению румынских властей, также был российским, что вызвало решительный протест Бухареста. Российское посольство в Бухаресте, в свою очередь, заявило, что Румыния не предоставила реальных доказательств российского происхождения упавших БПЛА, называя это «заранее срежиссированной постановкой» для оправдания курса на милитаризацию.