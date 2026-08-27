Герасимов: темпы наступления в зоне СВО не снижаются

Российские войска в зоне СВО наступают на всех направлениях, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов. По его словам, темпы наступления не снижаются.

Господин Герасимов утверждает, что Украина распространяет ложную информацию об удачном наступлении в Запорожской области, чтобы убедить Запад «в успешных действиях ВСУ на поле боя». «Группировками войск (России.—"Ъ") продолжается выполнение задач специальной военной операции. Наступление идет неснижающимися темпами на всех направлениях»,— сказал господин Герасимов во время визита в пункт управления «Южной» группировки войск.

Минобороны России 27 августа сообщило, что глава Генштаба проинспектировал группировку войск «Южная». Он заслушал доклад командующего группировкой Сергея Медведева. Валерий Герасимов заявил, что российские вооруженные силы продолжают вести боевые действия в районе Славянска и Краматорска. Также российская армия атакует логистические маршруты ВСУ.