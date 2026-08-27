Герасимов: российской армии осталось 4 км до восточных окраин Славянска

Вооруженные силы России (ВС РФ) продолжают вести боевые действия в районе Славянска и Краматорска. До восточных окраин Славянска российским военнослужащим осталось преодолеть 4 км. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время инспектирования группировки войск «Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов

Фото: Минобороны России Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов

Фото: Минобороны России

В июле и августе штурмовые подразделения заняли три населенных пункта на славянском направлении — Пискуновку, Першомарьевку и Ореховатку. Боевые действия в Николаевке и Никаноровке продолжаются.

Кроме того, бои идут к востоку от Краматорска, в том числе на аэродроме в 3 км от города, рассказал господин Герасимов. Российская армия атакует логистические маршруты ВСУ.