Герасимов: российской армии осталось 4 км до восточных окраин Славянска
Вооруженные силы России (ВС РФ) продолжают вести боевые действия в районе Славянска и Краматорска. До восточных окраин Славянска российским военнослужащим осталось преодолеть 4 км. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время инспектирования группировки войск «Юг».
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
Фото: Минобороны России
В июле и августе штурмовые подразделения заняли три населенных пункта на славянском направлении — Пискуновку, Першомарьевку и Ореховатку. Боевые действия в Николаевке и Никаноровке продолжаются.
Кроме того, бои идут к востоку от Краматорска, в том числе на аэродроме в 3 км от города, рассказал господин Герасимов. Российская армия атакует логистические маршруты ВСУ.
27 августа 2026 года начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов проинспектировал соединения и воинские части «Южной» группировки войск, где заслушал доклады командующего и командиров, а также поставил задачи и вручил госнаграды отличившимся военнослужащим. 4 июля 2026 года он заявлял о завершении операции по взятию города Красный Лиман в ДНР подразделениями группировки войск «Запад», подчеркнув его важное логистическое и оперативное значение как административного центра и крупного железнодорожного узла. По словам Валерия Герасимова, 3 июля 2026 года «Южная» группировка войск взяла под контроль город Константиновка, которая вместе со Славянском, Краматорском и Дружковкой составляет «главную линию обороны ВСУ на Донбассе». 29 декабря 2025 года Валерий Герасимов докладывал президенту России Владимиру Путину о продвижении широким фронтом в направлении Славянска войсками «Южной» группировки после освобождения Северска, а также о развитии наступления группировкой войск «Центр» после взятия Красноармейска и Димитрова.