Глава Генштаба Герасимов проинспектировал группировку войск «Южная»

Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями «Южной» группировки войск. Он заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Сергея Медведева, сообщила пресс-служба Минобороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов

Фото: Минобороны России Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов

Фото: Минобороны России

Кроме того, отчеты о результатах выполнения боевых задач предоставили командующие объединений и командиры соединений. Валерий Герасимов отметил успехи группировки войск и поставил дальнейшие задачи. Отличившимся военнослужащим он вручил государственные награды.