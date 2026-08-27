Глава Генштаба Герасимов проинспектировал группировку войск «Южная»
Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями «Южной» группировки войск. Он заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Сергея Медведева, сообщила пресс-служба Минобороны.
Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов
Фото: Минобороны России
Кроме того, отчеты о результатах выполнения боевых задач предоставили командующие объединений и командиры соединений. Валерий Герасимов отметил успехи группировки войск и поставил дальнейшие задачи. Отличившимся военнослужащим он вручил государственные награды.