Песков пообещал жесткий ответ Украине на удары по российской инфраструктуре

Ответная реакция России на украинские удары по экономической и торговой инфраструктуре будет жесткой. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии Bloomberg.

«Но если вы говорите о военной эскалации, то она нам просто не нужна, потому что мы и так продвигаемся вперед»,— добавил Дмитрий Песков. Его попросили прокомментировать предположения источников агентства о том, что Россия готовится нарастить мощность ударов по объектам инфраструктуры на Украине из-за тупика в мирных переговорах.

С начала года силы ПВО сбили свыше 54 тыс. украинских беспилотников над российскими регионами. При этом, как подсчитал «Ъ», среднее количество перехваченных БПЛА за сутки выросло более чем в три раза — с 116 в январе до 425 в июле. Число регионов, упоминаемых в сводках Минобороны, выросло за тот же период с 36 до 44 регионов.

Летом участились удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам, а также логистическим центрам Wildberries и Ozon. Атаки на инфраструктуру ТЭК привели к дефициту топлива, росту цен и очередям на заправках.