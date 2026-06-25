Whoosh не выплатит дивиденды за 2025 год
Акционеры ПАО «ВУШ Холдинг» (владеет кикшерингом Whoosh) одобрили рекомендацию совета директоров о невыплате дивидендов за 2025 год, указано на сайте раскрытия информации. В компании объяснили решение получением чистого убытка по итогам прошлого года (2,9 млрд руб.).
Согласно дивидендной политике, «ВУШ Холдинг» не выплачивает дивиденды, если соотношение чистый долг/EBITDA превышает 2,5х. В 2025 году показатель составлял 3,69х против 1,7х в 2024-м.
В последний раз компания выплачивала дивиденды в размере 2,11 руб. на бумагу за девять месяцев 2024 года. Общая сумма выплат — 235 млн руб.
Whoosh — российский сервис по аренде электросамокатов и велосипедов. В 2018 году компанию основали бывшие топ-менеджеры авиакомпании S7 Дмитрий Чуйко, Егор Баяндин, Олег Журавлев и Сергей Лаврентьев.
Невыплата дивидендов Whoosh за 2025 год соответствует общей тенденции на российском рынке. Многие крупные публичные игроки по итогам 2025 года сократили объемы дивидендных выплат или вовсе отказались от них. Объем дивидендных выплат сократился почти на четверть по сравнению с предыдущим годом, до 2 трлн руб. Основными причинами стали высокая ключевая ставка и ужесточение денежно-кредитной политики, из-за чего компании направляют больше средств на обслуживание долгов, а также повышение налога на прибыль с 20% до 25%.
Например, советы директоров «Русала» и «Норникеля» также рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2025 год. «Русал» связывал это решение с необходимостью соблюдения кредитных обязательств и поддержанием уровня ликвидности. «Норникель» объяснил свое решение сохранением финансовой устойчивости и высокого уровня кредитоспособности. Отказы от выплат также наблюдались у таких компаний, как «Распадская», ТМК, «Русснефть» (по обыкновенным акциям), Уральский приборостроительный завод и Чишминский сахарный завод.
В целом, решения о невыплате дивидендов нередко вызваны необходимостью оптимизации расходов, финансирования инвестиционных программ, поддержания финансовой устойчивости или изменениями в рыночной конъюнктуре и налоговом законодательстве. Такие меры направлены на сохранение ликвидности и снижение долговой нагрузки, хотя миноритарные акционеры часто воспринимают их как недружественные. Правительство также снизило ожидания от дивидендных поступлений в бюджет на 2025 год, в том числе из-за невыплат компаниями, чьи акции находятся в госсобственности.