Whoosh не выплатит дивиденды за 2025 год

Акционеры ПАО «ВУШ Холдинг» (владеет кикшерингом Whoosh) одобрили рекомендацию совета директоров о невыплате дивидендов за 2025 год, указано на сайте раскрытия информации. В компании объяснили решение получением чистого убытка по итогам прошлого года (2,9 млрд руб.).

Согласно дивидендной политике, «ВУШ Холдинг» не выплачивает дивиденды, если соотношение чистый долг/EBITDA превышает 2,5х. В 2025 году показатель составлял 3,69х против 1,7х в 2024-м.

В последний раз компания выплачивала дивиденды в размере 2,11 руб. на бумагу за девять месяцев 2024 года. Общая сумма выплат — 235 млн руб.

Whoosh — российский сервис по аренде электросамокатов и велосипедов. В 2018 году компанию основали бывшие топ-менеджеры авиакомпании S7 Дмитрий Чуйко, Егор Баяндин, Олег Журавлев и Сергей Лаврентьев.