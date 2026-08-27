В суд поступило дело о крушении вертолета Ми-8 на Алтае летом 2023 года

Уголовное дело о катастрофе вертолета Ми-8 авиакомпании «АлтайАвиа» и гибели в ней шести человек поступило в Усть-Коксинский райсуд Республики Алтай. Его будет рассматривать председатель суда Никита Чичинов, указывается в картотеке, дата слушаний пока не назначена.

В качестве обвиняемого по делу проходит бывший командир воздушного судна. По ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть шести человек и причинение крупного ущерба) ему грозит до семи лет лишения свободы.

Катастрофа произошла 27 июля 2023 года у села Тюнгур (Усть-Коксинский район). По материалам Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, командир воздушного судна при заходе на посадку не выполнил требования по надлежащему и внимательному осмотру площадки. Вертолет задел хвостовой балкой и рулевым винтом железобетонную опору ЛЭП, рухнул на землю и загорелся. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров. В результате авиапросшествия шесть человек погибли, остальные получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу и направила его в суд.

В 2024 году были обнародованы итоги расследования катастрофы Ми-8, проведенного Межгосударственным авиационным комитетом. В отчете отмечается, что после крушения вертолета экипаж якобы не организовал эвакуацию выживших пассажиров.

Илья Николаев