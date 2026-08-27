Второй приговор вынесли экс-пиарщице красноярского завода «Роскосмоса»

В Красноярском крае сегодня завершилось рассмотрение второго уголовного дела Светланы Башковой — экс-главы управления коммуникационного менеджмента космического предприятия АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева» (АО «Решетнев»). Пиарщицу признали виновной в мошенничестве (ч. 4 ст.159 УК РФ) и с учетом первого приговора, который ей вынесли в июне также за махинации, назначили восемь лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн руб., рассказали «Ъ-Сибирь» в прокуратуре региона. Кроме того, с осужденной в пользу АО «Решетнев» в счет возмещения ущерба взыскали 23 млн 671 тыс. 647 руб.

Как указывается в деле, в период с марта 2018 года по ноябрь 2020 года пиарщица организовала и обеспечила заключение космическим предприятием договоров на производство видеороликов с подконтрольным ей ООО «Прометей-Медиа» по необоснованно завышенным, по версии следствия, ценам. Ущерб АО составил свыше 23,6 млн. руб.

Масштабные хищения в АО вскрыли сотрудники красноярских управлений ФСБ и МВД. По их материалам Следственный комитет возбудил в отношении пиарщицы два уголовных дела. Вину она не признала.

Илья Николаев