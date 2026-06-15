Контракты попали в черную дыру

В Красноярском крае рассмотрели дело о хищении почти 1,6 млн руб. у АО «Решетнев» (входит в госкорпорацию «Роскосмос»), занимающегося разработкой и производством космических аппаратов. В этом преступлении обвинялась бывшая пиарщица предприятия Светлана Башкова, которая, по версии следствия, провернула махинации с заключением рекламных контрактов. Суд приговорил Светлану Башкову к трем с половиной годам колонии и штрафу 500 тыс. руб. и обязал возместить ущерб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд Красноярска вынес решение по первому из двух дел о мошенничестве в отношении руководителя PR-службы АО «Решетнев» Светланы Башковой

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Суд Красноярска вынес решение по первому из двух дел о мошенничестве в отношении руководителя PR-службы АО «Решетнев» Светланы Башковой

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Городской суд Железногорска сегодня вынес приговор бывшему начальнику управления коммуникационного менеджмента космического предприятия АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева» (АО «Решетнев») Светлане Башковой по делу о хищении. По ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, санкция — до десяти лет заключения) ей дали три с половиной года колонии общего режима и штраф в размере 500 тыс. руб. Кроме того, удовлетворен гражданский иск АО «Решетнев» к бывшей сотруднице, с нее взыскано 1 млн 596 тыс. руб., рассказали в пресс-службе суда. Будут ли стороны оспаривать решение, пока не известно.

Уголовное дело было возбуждено в декабре 2024 года по материалам краевых управлений ФСБ и МВД. По данным следствия, с июля 2016-го по январь 2022 года пиарщица космического предприятия инициировала заключение договоров подряда на оказание услуг по размещению наружной рекламы на баннере. При этом у АО «Решетнев» имелись собственные ресурсы для выполнения этих работ, в частности, рекламные конструкции. «По результатам закупочных процедур, проведенных с нарушением требований антимонопольного законодательства, договоры заключались с одной и той же фирмой, созданной обвиняемой для реализации криминальной схемы»,— ранее сообщали в управлении СКР по Красноярскому краю.

За указанный период, установило расследование, между АО и подконтрольной пиарщице компанией ООО «ТВ-Развитие» были заключены четыре договора.

«Впоследствии по этим договорам АО "Решетнев" произведена оплата ООО "ТВ-Развитие" за оказанные услуги на общую сумму 1 596 840 руб., которые Башкова, являясь фактическим руководителем ООО "ТВ-Развитие", похитила»,— рассказали в суде.

В том же суде находится еще одно уголовное дело в отношении Светланы Башковой. По материалам следствия, подконтрольное пиарщице ООО «Прометей-Медиа» и АО «Решетнев» заключили более сотни договоров на производство видеороликов на общую сумму около 43 млн руб. При этом работы по контрактам фактически выполняли сотрудники космического предприятия, а деньги, считает следствие, были похищены. В рамках дела АО предъявило к бывшей сотруднице иск о возмещении ущерба, а следствие добилось ареста ее имущества — дома, квартиры, автомобиля Mercedes-Benz и драгоценностей. Общая сумма изъятого составила 16,5 млн руб. Обвинения в свой адрес бывшая пиарщица отвергает.

АО «Решетнев» — ведущее российское предприятие по созданию космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации и геодезии. Расположено в городе Железногорске Красноярского края. По данным официального сайта предприятия, за 60 лет на нем создано более 1280 космических аппаратов и 40 космических систем и комплексов. В настоящее время две трети орбитальной группировки России — это спутники разработки и производства АО.

Константин Воронов