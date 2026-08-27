Андреева и Рублев не прошли в финал микста на US Open
Российские теннисисты Мирра Андреева и Андрей Рублев проиграли чехам Каролине Муховой и Якубу Меншику в полуфинале смешанного разряда на US Open. Игра продлилась 1 час 23 мин и закончилась со счетом 4:5 (6:8), 5:3, 9:11 в пользу чешских спортсменов.
19-летняя Андреева занимает пятую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации в одиночном разряде. На ее счету шесть побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде и три — в парном. В июне россиянка впервые выиграла турнир Большого шлема, победив на Roland Garros.
Рублеву 28 лет, он расположился на 24-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде. На его счету 18 побед на соревнованиях под эгидой организации в одиночном разряде и четыре — в парном. На турнирах Большого шлема не проходил дальше четвертьфинала.
US Open — четвертый и заключительный в сезоне турнир Большого шлема. В смешанном парном разряде на US Open принимали участие 16 пар. Победители получат $1 млн, участники полуфиналов — по $250 тыс.
Как россияне прошли в полуфинал — в материале «Ъ» «Искрометные тай-брейки».
До выхода в полуфинал US Open в 2026 году Андрей Рублев и Мирра Андреева в прошлом году выступали в миксте на US Open с другими партнерами: Рублев с Каролиной Муховой, а Андреева с Даниилом Медведевым. Тогда обе пары выбыли из турнира после первого круга. На пути к полуфиналу US Open 2026 года Андреева и Рублев обыграли действующих победителей турнира в смешанном разряде, итальянцев Андреа Вавассори и Сару Эррани, а затем Диану Шнайдер и Каспера Рууда.
В 2025 году Андрей Рублев и Каролина Мухова проиграли итальянцам Саре Эррани и Андреа Вавассори в четвертьфинале US Open в миксте со счетом 1:4, 4:5 (4:7). В том же году Мирра Андреева и Даниил Медведев также выбыли в четвертьфинале, уступив американке Джессике Пегуле и британцу Джеку Дрейперу со счетом 4:1, 4:1. Призовой фонд турнира в смешанном разряде на US Open составляет $1 млн.
Формат турнира в миксте на US Open второй год подряд проводится в необычном формате: участвуют 16 пар, каждый сет играется до четырех выигранных геймов, при счете 4:4 играется обычный тай-брейк, а при равенстве по партиям — чемпионский тай-брейк до десяти очков. При счете 40:40 в гейме разыгрывается решающее очко. Рублев, завоевавший золото в миксте на Олимпиаде 2021 года с Анастасией Павлюченковой, выиграл уже шесть подряд чемпионских тай-брейков в смешанном разряде.