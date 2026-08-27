Андреева и Рублев не прошли в финал микста на US Open

Российские теннисисты Мирра Андреева и Андрей Рублев проиграли чехам Каролине Муховой и Якубу Меншику в полуфинале смешанного разряда на US Open. Игра продлилась 1 час 23 мин и закончилась со счетом 4:5 (6:8), 5:3, 9:11 в пользу чешских спортсменов.

19-летняя Андреева занимает пятую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации в одиночном разряде. На ее счету шесть побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде и три — в парном. В июне россиянка впервые выиграла турнир Большого шлема, победив на Roland Garros.

Рублеву 28 лет, он расположился на 24-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде. На его счету 18 побед на соревнованиях под эгидой организации в одиночном разряде и четыре — в парном. На турнирах Большого шлема не проходил дальше четвертьфинала.

US Open — четвертый и заключительный в сезоне турнир Большого шлема. В смешанном парном разряде на US Open принимали участие 16 пар. Победители получат $1 млн, участники полуфиналов — по $250 тыс.

Как россияне прошли в полуфинал — в материале «Ъ» «Искрометные тай-брейки».