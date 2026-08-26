Искрометные тай-брейки

В Нью-Йорке на турнире в смешанном разряде Открытого чемпионата США по теннису успешно выступают россияне Андрей Рублев и Мирра Андреева. Обыграв сначала действующих победителей этого турнира итальянцев Андреа Вавассори и Сару Эррани, а затем прошлогоднего финалиста Каспера Рууда и россиянку Диану Шнайдер, они достигли полуфинала. Причем с учетом Олимпиады 2021 года в Токио Рублев, завоевавший там золото с Анастасией Павлюченковой, выиграл в миксте уже шесть подряд чемпионских тай-брейков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Frey / Reuters Фото: Mike Frey / Reuters

Турнир в миксте на US Open второй год подряд проводится в необычном формате. В соревнованиях участвуют 16 пар, составленных большей частью из звезд первой величины или сильных одиночников, чьи имена постоянно на слуху. Каждый сет проходит не до шести выигранных геймов, а до четырех. При счете 4:4 играется обычный тай-брейк, в случае равенства по партиям — так называемый чемпионский тай-брейк до десяти очков, а при счете 40:40 в гейме разыгрывается решающее очко, причем квадрат, в который производится подача, выбирают принимающие.

Андрей Рублев и Мирра Андреева в прошлом году прошли на этом состязании по одному кругу, выступая соответственно с чешкой Каролиной Муховой и с Даниилом Медведевым. Сейчас же им уже удалось превзойти тот результат, несмотря на весьма непростую сетку.

В первом матче россиянам достались итальянцы Андреа Вавассори и Сара Эррани. Двенадцать месяцев назад они смогли защитить на US Open свой титул 2024 года, опровергнув мнение, согласно которому специалисты парного разряда почти всегда слабее двух сильных одиночников, объединившихся вместе. Однако продолжить свою победную серию опытнейшим парникам не удалось. Россияне проявили характер и умение. Уступая на чемпионском тай-брейке — 8:9, они отыграли матчбол на подаче Эррани и в итоге победили за 51 минуту — 1:4, 4:1, 11:9.

Следующие соперники Рублева и Андреевой свой матч выиграли несколько быстрее. Россиянка Диана Шнайдер и норвежец Каспер Рууд, который в прошлом году вместе с полькой Игой Швёнтек дошел до финала US Open, всего за 39 минут разобрались с допускавшими большое количество ошибок американцами Тейлором Фрицем и Джессикой Пегулой — 4:2, 4:1.

Четвертьфинальное противостояние с участием трех игроков из России и одного скандинава получилось захватывающим по сценарию и состояло из множества красивых розыгрышей.

Количество ударов в этих искрометных перестрелках порой доходило до двадцати, что абсолютно нетипично для микста. Практически не имея времени на отдых после своей предыдущей встречи, Рууд и Шнайдер неудачно провели первый сет и уступали во втором — 1:3. Но тут-то и началось самое интересное. Их оппоненты сначала отдали подачу Рублева, а затем не реализовали четыре матчбола — один на подаче норвежца в шестом гейме, а три других на тай-брейке, ведя 6:4, 6:5 и 8:7.

В середине чемпионского тай-брейка Андреева и Рублев уступали — 3:4, но Рууд не взял следующее очко на своей подаче. Как вскоре выяснилось, этот эпизод во многом предопределил исход матча. Поведя — 6:5, российская пара выиграла два мяча на подаче Шнайдер, после чего дважды удачно разыграла подачу Андреевой. В итоге — 4:1, 4:5 (9:11), 10:5 за 1 час 12 минут. Интересно, что с учетом Олимпиады 2021 года в Токио Рублев, взявший там золото вместе с Анастасией Павлюченковой, выиграл в миксте уже шесть подряд чемпионских тай-брейков.

Соперниками россиян в полуфинале будут чехи Якуб Меншик и Каролина Мухова, справившиеся с американцами Эммой Наварро и Томми Полом — 4:1, 5:3.

А в верхней половине сетки наибольший интерес вызвало выступление двух пар c участием игроков, которым доводилось возглавлять одиночные мировые классификации. В одном и этих дуэтов объединились Новак Джокович и нынешняя первая ракетка мира Арина Соболенко, в другом — 23-летний Карлос Алькарас и 44-летняя Серена Уильямс, которая, напомним, примерно два месяца назад впервые с 2022 года попробовала сыграть на Wimbledon в одиночке, но выбыла на самом старте.

Серб и белоруска в первом же круге уступили нынешним лидерам парных рейтингов Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA) чешке Катерине Синяковой и британцу Генри Паттену — 4:1, 2:4, 2:10. Что же касается испанско-американской пары, то ее в четвертьфинале со счетом 5:4 (7:4), 4:1 победили итальянец Флавио Коболли и швейцарка Белинда Бенчич, которые теперь сыграют с мужем и женой — Гаэлем Монфисом и Элиной Свитолиной. Француз и украинка, в свою очередь, в затяжном четвертьфинале за 1 час 35 минут сломили сопротивление Синяковой и Паттена — 5:4 (8:6), 4:5 (3:7), 10:8.

Евгений Федяков