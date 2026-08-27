Утверждена концепция строительства аэропорта Омск-Федоровка

Архитектурно-градостроительный совет Омской области утвердил концепцию строительства объектов аэропортовой инфраструктуры Омск-Федоровки.

В июне 2025 года в ходе ПМЭФ-2025 Омская область, УК «Аэропорты регионов» и ВЭБ.РФ подписали меморандум о сотрудничестве в рамках строительства аэропорта Омск-Федоровка. Общая стоимость проекта нового аэропортового комплекса тогда оценивалась в 51 млрд руб. Годом ранее в ходе ПМЭФ-2024, когда было заключено соглашение о концессии, говорилось, что инвестиции в строительство составят 43 млрд руб.

В рамках проекта планируется создать аэродромную инфраструктуру, пассажирский терминал, грузовой комплекс и взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,2 тыс. м. Ожидается, что пропускная способность нового терминала составит около 700 пассажиров в час на внутренних авиалиниях и 600 пассажиров в час на международных. Новый грузовой комплекс сможет обрабатывать не менее 6 тыс. т грузов в год. Ранее сообщалось о том, что приступить к строительству планируется в 2026 году и завершить работы в течение двух лет.

В марте этого года было объявлено два конкурса на поиск подрядчика, который разработает проектную и рабочую документацию, выполнит инженерные изыскания и реконструирует недостроенные сети водопровода, сбросной коллектор канализации и трансформаторную подстанцию ВЛ-110 аэропорта Омск-Федоровка. Начальная стоимость контрактов составляла 2,29 млрд руб. и 992 млн руб. соответственно.

Александра Стрелкова