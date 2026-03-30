Инфраструктуру аэропорта Омск-Федоровка реконструируют за 3 млрд рублей

Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений Омской области объявило два конкурса на поиск подрядчика, который разработает проектную и рабочую документацию, выполнит инженерные изыскания и реконструирует недостроенные сети водопровода, сбросной коллектор канализации и трансформаторную подстанцию ВЛ-110 аэропорта Омск-Федоровка.

Начальная (максимальная) стоимость контракта установлена в размере 2,29 млрд руб. и 992 млн руб. Заявки на участие принимаются до 13 апреля, итоги подведут 15 апреля. Работы по реконструкции водопровода, сбросного коллектора канализации и трансформаторной подстанции ВЛ-110 необходимо завершить до 1 ноября 2027 года, пройти госэкспертизу проектной документации до 12 августа 2026 года.

В июне 2025 года в ходе ПМЭФ-2025 Омская область, УК «Аэропорты регионов» и ВЭБ.РФ подписали меморандум о сотрудничестве в рамках строительства аэропорта Омск-Федоровка. Общая стоимость проекта нового аэропортового комплекса тогда оценивалась в объеме 51 млрд руб. Годом ранее в ходе ПМЭФ-2024, когда было заключено соглашение о концессии, говорилось, что инвестиции в строительство составят 43 млрд руб. Концессионером выступает УК «Аэропорты регионов».

Проект строительства нового аэропорта в Омске реализуется с целью выноса действующего комплекса за пределы городской застройки. Планируется создать аэродромную инфраструктуру, современный пассажирский терминал, грузовой комплекс и взлетно-посадочную полосу длиной 3200 м и шириной 45 м. Пропускная способность нового пассажирского терминала площадью около 30 тыс. кв. м составит не менее 700 пассажиров в час на внутренних авиалиниях и 600 пассажиров в час на международных. Новый грузовой комплекс сможет обрабатывать не менее 6 тыс. т грузов в год. Начало строительства запланировано на 2026 год, завершить все работы предстоит в 2028 году.

Строительство Омск-Федоровки с 1982 года несколько раз останавливалось и возобновлялось. До 1991 года были построены и введены более 10 зданий и сооружений. Сейчас аэропорт представляет собой комплекс незавершенных строительством зданий и сооружений, расположенных в 27 км от Омска.

