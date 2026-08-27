Суд в Армении арестовал бывшего президента Кочаряна

Составлено ИИ-Ассистентъ

Задержание бывшего президента Армении Роберта Кочаряна и его сына Седрака произошло 25 августа 2026 года в рамках расследования уголовного дела, по которому им инкриминируются злоупотребление должностными полномочиями, получение взяток и отмывание денег, охватывающее период его президентства с 2004 по 2009 год.

Антикоррупционный комитет Армении обвинил Роберта Кочаряна в использовании служебного положения для присвоения государственной собственности и покупки объектов по ценам ниже рыночных, общая стоимость которых превышает 4 млрд армянских драмов (свыше 900 млн руб.). Помимо этого, изучаются переводы на счета его сыновей на общую сумму около 144 млрд драмов, $309 млн, €77 млн и 18 млн руб., которые, по версии следствия, легализовались через застройку, фиктивное дарение акций и продажу недвижимости.

Задержание Роберта Кочаряна не было внезапным, так как еще 15 июня 2026 года ему запретили выезд из страны, а 17 июня ЦИК Армении лишил его депутатской неприкосновенности. В рамках этого же дела уголовное преследование начато против еще девяти человек из прежнего руководства, включая экс-президента и бывшего министра обороны Сержа Саргсяна, экс-премьера Андраника Маркаряна и бывшего мэра Еревана Гагика Бегларяна.