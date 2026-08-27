Бывшего президента Армении Кочаряна госпитализировали из здания суда

Бывшего президента Армении Роберта Кочаряна увезли в больницу из здания суда, сообщил его младший сын Левон Кочарян. На этой неделе его вместе с сыном задержали в Ереване.

«Заседание продолжится с участием адвокатов. О решении будет известно, скорее всего, утром»,— сказал Левон Кочарян собравшимся у здания суда (цитата по «РИА Новости»).

Роберта Кочаряна и его старшего сына Седрака задержали 25 августа. Силовики также провели обыски по нескольким десяткам адресов, в том числе в квартире Левона Кочаряна. В первый день следственных действий Роберт Кочарян также был экстренно госпитализирован.

Бывшему президенту инкриминируют злоупотребление полномочиями, получение взятки и отмывание денег. Расследование охватывает период президентства Кочаряна с 2004 по 2009 год, сообщили в Генпрокуратуре.

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