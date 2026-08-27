Бывшего президента Армении Кочаряна госпитализировали из здания суда
Бывшего президента Армении Роберта Кочаряна увезли в больницу из здания суда, сообщил его младший сын Левон Кочарян. На этой неделе его вместе с сыном задержали в Ереване.
«Заседание продолжится с участием адвокатов. О решении будет известно, скорее всего, утром»,— сказал Левон Кочарян собравшимся у здания суда (цитата по «РИА Новости»).
Роберта Кочаряна и его старшего сына Седрака задержали 25 августа. Силовики также провели обыски по нескольким десяткам адресов, в том числе в квартире Левона Кочаряна. В первый день следственных действий Роберт Кочарян также был экстренно госпитализирован.
Бывшему президенту инкриминируют злоупотребление полномочиями, получение взятки и отмывание денег. Расследование охватывает период президентства Кочаряна с 2004 по 2009 год, сообщили в Генпрокуратуре.
Подробнее — в материале «Ъ» «Экс-президенту подобрали статьи».
25 августа 2026 года Антикоррупционный комитет и Генпрокуратура Армении задержали бывшего президента Роберта Кочаряна и его старшего сына Седрака, одновременно проведя обыски по нескольким десяткам адресов и опечатав коммерческие объекты, принадлежащие семье.
Уголовное дело против Роберта Кочаряна включает три эпизода злоупотребления полномочиями, два эпизода получения взяток в особо крупном размере и четыре эпизода отмывания денег, а расследование охватывает период его президентства с 2004 по 2009 год.
Следствие предполагает, что Роберт Кочарян использовал служебное положение для незаконного отчуждения государственной собственности и покупки объектов по ценам значительно ниже рыночных, а также проверяет транзакции на счета его сыновей на общую сумму около 144 миллиардов драмов, 309 миллионов долларов и 77 миллионов евро.