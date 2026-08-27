В ООН осудили удар украинским БПЛА по автобусу в ЛНР

Нападения на мирное население и гражданскую инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Так он прокомментировал атаку БПЛА ВСУ на рейсовый автобус в ЛНР.

«Генеральный секретарь (ООН Антониу Гутерриш. — “Ъ”) все еще глубоко обеспокоен продолжающейся эскалацией конфликта»,— сказал представитель генсека ООН в разговоре с ТАСС. Он также призвал немедленно прекратить атаки на гражданское население.

Накануне об ударе по рейсовому автобусу «Лисичанск — Стаханов» сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Всего в автобусе находилось 15 пассажиров. На месте происшествия погибли девять человек, одна из пострадавших скончалась в больнице. СКР возбудил уголовное дело о теракте.