В ООН осудили удар украинским БПЛА по автобусу в ЛНР
Нападения на мирное население и гражданскую инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Так он прокомментировал атаку БПЛА ВСУ на рейсовый автобус в ЛНР.
«Генеральный секретарь (ООН Антониу Гутерриш. — “Ъ”) все еще глубоко обеспокоен продолжающейся эскалацией конфликта»,— сказал представитель генсека ООН в разговоре с ТАСС. Он также призвал немедленно прекратить атаки на гражданское население.
Накануне об ударе по рейсовому автобусу «Лисичанск — Стаханов» сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Всего в автобусе находилось 15 пассажиров. На месте происшествия погибли девять человек, одна из пострадавших скончалась в больнице. СКР возбудил уголовное дело о теракте.
За день до атаки на автобус «Лисичанск — Стаханов» представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал удар ВСУ по Краснодарскому краю, призвав немедленно прекратить атаки на гражданскую инфраструктуру, так как подобные действия нарушают международное гуманитарное право. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осуждает любые нападения на гражданских лиц и объекты, где бы они ни происходили.
В июле 2026 года Леонид Пасечник также сообщал об ударе БПЛА по городскому автобусу в Лисичанске, в результате которого 12 человек получили ранения. Ранее, в июне 2026 года, Стефан Дюжаррик осуждал атаку БПЛА на автобус с детьми из Белоруссии в Брянской области, подтверждая, что ООН выступает против любых нападений на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.