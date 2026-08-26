Девять человек погибли при ударе ВСУ по автобусу в ЛНР

ВСУ ударили по рейсовому автобусу «Лисичанск — Стаханов» в ЛНР. Погибли девять человек, сообщил глава республики Леонид Пасечник. Еще шестеро человек, включая водителя, получили ранения.

По данным главы региона, в момент атаки в автобусе ехали 15 пассажиров. Восемь человек погибли на месте, одна пострадавшая — 20-летняя девушка — умерла в реанимации. Травмы получили мать погибшей и 18-летняя девушка, обеих госпитализировали. Водителю и еще трем мирным жителям оказали помощь на месте и отправили на амбулаторное лечение.

Господин Пасечник назвал произошедшее военным преступлением. Следователи СКР работают на месте происшествия и фиксируют последствия удара.

Никита Черненко