СКР возбудил дело после удара ВСУ по автобусу в ЛНР

Следователи возбудили уголовное дело о теракте после удара украинского беспилотника по пассажирскому автобусу в ЛНР. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

Происшествие произошло на автодороге Золотое — Первомайск. Следствие определяет причастных к атаке военнослужащих, а также тип и модель использованного БПЛА.

Об ударе по рейсовому автобусу «Лисичанск — Стаханов» заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. По последней информации, жертвами атаки стали девять человек. Шесть мирных жителей, включая водителя автобуса, пострадали, двух человек госпитализировали.

Никита Черненко