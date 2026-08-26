Путину доложили об итогах встречи главы ЦРУ Рэтклиффа с российскими спецслужбами

Президент России Владимир Путин был оперативно проинформирован об итогах встречи директора ЦРУ Джона Рэтклиффа с представителями российских спецслужб. С самим главой государства контактов не было, и те не запланированы, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было»,— уточнил господин Песков на брифинге. Пресс-секретарь добавил, что информацией о встречах «по линии других ведомств» не располагает.

Дмитрий Песков назвал контакты российских и американских спецслужб позитивным явлением. По словам представителя президента, они продолжаются даже в самые сложные периоды двусторонних отношений. Однако позволят ли подобные встречи вывести связи РФ и США из «глубочайшего кризиса», говорить преждевременно, заключил господин Песков.

25 августа в Москву с рабочим визитом прилетел глава ЦРУ Джон Рэтклифф. Американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что темой визита могла стать информация о подготовке России к провокациям в отношении европейских союзников по НАТО.