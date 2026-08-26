В Иране пообещали награду за американских военнослужащих в случае вторжения США

Власти Ирана будут выплачивать гражданам вознаграждение за убийство или захват американских военнослужащих в случае вторжения армии США в страну. Об этом сообщил официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия в интервью Mehr.

Для мужчин вознаграждение составит 5 млрд туманов (около $25 тыс.), для женщин — 10 млрд туманов (около $50 тыс.), уточнил Мохаммад Акраминия.

По информации Axios, госсекретарь США Марко Рубио сообщил союзникам, что Белый дом не планирует возобновлять удары по Ирану. Вместо этого американская администрация делает ставку на экономическое давление, добавил он. О новых санкциях против Ирана Минфин США объявил 24 августа.

Подробнее — в материале «Ъ» «Иран изымают из оборота».