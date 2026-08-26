В Иране пообещали награду за американских военнослужащих в случае вторжения США
Власти Ирана будут выплачивать гражданам вознаграждение за убийство или захват американских военнослужащих в случае вторжения армии США в страну. Об этом сообщил официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия в интервью Mehr.
Для мужчин вознаграждение составит 5 млрд туманов (около $25 тыс.), для женщин — 10 млрд туманов (около $50 тыс.), уточнил Мохаммад Акраминия.
По информации Axios, госсекретарь США Марко Рубио сообщил союзникам, что Белый дом не планирует возобновлять удары по Ирану. Вместо этого американская администрация делает ставку на экономическое давление, добавил он. О новых санкциях против Ирана Минфин США объявил 24 августа.
Подробнее — в материале «Ъ» «Иран изымают из оборота».
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Власти США планируют возобновить полномасштабные боевые действия против Ирана, что подтверждается увеличением числа истребителей и самолетов-заправщиков на Ближнем Востоке. За несколько дней до 20 июля 2026 года в Ираке погиб третий американский военнослужащий, а ранее двое солдат были убиты в Иордании в результате иранского удара, что, по мнению американских чиновников, стало возможным благодаря усовершенствованию иранских ракет. Иранские силы продолжают наносить удары по американским объектам в регионе, а внутри Ирана звучат призывы к расширению атак на США.
Госсекретарь США Марко Рубио 19 июля 2026 года заявил, что США остаются открытыми для дипломатического решения с Ираном, несмотря на готовящиеся боевые действия. Однако ранее, 3 июня 2026 года, Рубио подчеркнул, что Вашингтон не будет размораживать средства Ирана или снимать санкции в качестве «бонуса» за сделку, рассматривая ослабление только тех санкций, которые напрямую связаны с ядерной программой. При этом, 24 августа 2026 года министр финансов США Скотт Бессент объявил о старте операции «Экономический изгой» – новой фазе санкционного давления на Иран, которая предполагает рестрикции против государств, поддерживающих с ним деловые связи.