Спецборт с пострадавшими при пожаре на Амурском ГХК вылетел в Москву

Спецборт МЧС вылетел из Благовещенска в Москву с девятью пострадавшими при пожаре на Амурском газохимическом комплексе (АГХК) в городе Свободном. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба МЧС.

Пострадавших доставят на самолете Ил-76, который оснащен оборудованием и медицинскими модулями для оказания помощи во время полета. На борту работают врачи отряда «Центроспас», Минздрава, а также психологи Центра экстренной психологической помощи чрезвычайного ведомства.

Пожар на строящемся Амурском ГХК вспыхнул 25 августа. Погибли три человека, более 130 пострадали. В прокуратуре сообщили о возбуждении уголовного дела о нарушении требований безопасности. Причина ЧП пока неизвестна.