Спецборт с пострадавшими при пожаре на Амурском ГХК вылетел в Москву
Спецборт МЧС вылетел из Благовещенска в Москву с девятью пострадавшими при пожаре на Амурском газохимическом комплексе (АГХК) в городе Свободном. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба МЧС.
Пострадавших доставят на самолете Ил-76, который оснащен оборудованием и медицинскими модулями для оказания помощи во время полета. На борту работают врачи отряда «Центроспас», Минздрава, а также психологи Центра экстренной психологической помощи чрезвычайного ведомства.
Пожар на строящемся Амурском ГХК вспыхнул 25 августа. Погибли три человека, более 130 пострадали. В прокуратуре сообщили о возбуждении уголовного дела о нарушении требований безопасности. Причина ЧП пока неизвестна.
25 августа на площадке строительства Амурского газохимического комплекса (ГХК) произошло возгорание на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза, при этом версия о диверсии или теракте не выдвигалась. После пожара возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, а прокурор Амурской области Андрей Мондохонов подчеркнул необходимость всестороннего изучения обстоятельств происшествия.
По состоянию на 26 августа официально подтверждена гибель семи человек, включая одного гражданина России и шести граждан Китая, а судьба еще девяти китайских граждан остается неизвестной. В целом за медицинской помощью после инцидента обратились 152 человека, 36 из них были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.
Экологической угрозы населению нет, так как Роспотребнадзор проводит лабораторный контроль воздуха, и превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано.