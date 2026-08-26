Reuters: Цукерберг решил не заменять сотрудников искусственным интеллектом

Марк Цукерберг и другие руководители корпорации Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) хотели заменить значительное число сотрудников агентами искусственного интеллекта (ИИ). После протестов работников они отказались от этого плана, пишет Reuters со ссылкой на источники и документы, оказавшиеся в распоряжении агентства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марк Цукерберг

Фото: Carlos Barria / Reuters Марк Цукерберг

Фото: Carlos Barria / Reuters

Как сообщает Reuters, в январе текущего года господин Цукерберг и несколько других руководителей корпорации подготовили план «Проект OT» (сокращение для Organization Transformation — трансформация организации). Он предполагал, что активное использование ИИ-агентов позволит заменить ими тысячи сотрудников. В нескольких отделах планировалось сократить до 60% штата. В некоторых документах речь шла об увольнении 25% или более сотрудников.

В апреле руководство компании сообщило сотрудникам о первой волне сокращений — примерно 10% ее штата. Как пишет Reuters, некоторых сотрудников начали увольнять или переводить в другие команды. Сокращения в сочетании с отказом сообщать подробности этих планов вызвали недовольство многих работников. В частности, они обсуждали возможность создания профсоюза. Также сотрудники критиковали отслеживание своих действий, таких как клики и нажатия клавиш, для обучения ИИ.

По данным Reuters, многие работники компании также указывали на то, что ИИ-агенты без контроля людей часто ведут к сбоям в работе, утечкам данных и другим проблемам. В итоге руководство корпорации на данный момент отказалось от дальнейших сокращений.

Яна Рождественская