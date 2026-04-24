Запрещенная в РФ Meta сократит 10% сотрудников

Американская компания Meta (признана экстремистской в РФ и запрещена) уволит 10% своего персонала, то есть приблизительно 8 тыс. человек, сообщает Bloomberg со ссылкой на служебную записку, разосланную сотрудникам. Как следует из документа, сокращения начнутся 20 мая. Кроме того, отменены планы найма 6 тыс. человек на уже существующие вакансии.

Ранее источники Reuters в компании сообщили, что сокращения проводятся в рамках переориентации Meta (признана экстремистской в РФ и запрещена) на разработку генеративного ИИ.

По той же причине Microsoft намерена уволить 9 тыс. сотрудников, предложив им добровольно выйти на пенсию.

Екатерина Наумова